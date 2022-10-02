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صالة الأوبرا بدمشق تستضيف أفلاماً من السينما الإيرانية

صالة الأوبرا بدمشق تستضيف أفلاماً من السينما الإيرانية
الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

تزامنا مع الأسبوع الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في سورية، بدأت عرض أفلام إيرانية في صالة الأوبرا بدمشق العاصمة السورية اعتبارا من اليوم الأحد (2 تشرين الأول).

العالم - إيران

وبجهود الملحقية الثقافية الإيرانية في دمشق وبالتعاون مع وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية والمركز الدولي والتجاري لمؤسسة السورة السينمائية تستضيف صالة الأوبرا بدمشق اليوم الأحد أيام السينما الإيرانية.

ويستمر هذا الحدث الثقافي والفني حتى الثلاثاء 4 تشرين الأول/أكتوبر لعرض أفلام "هناس" و "الأبيض المتوسط" و"حوض الرسم" و"حبة سكر" و"الملائكة" الإيرانية، مترجمة للعربية.

وتم افتتاح الأسبوع الثقافي الإيراني في سوريا مساء الأربعاء الماضي بحضور رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية محمدمهدي إيماني بور و وزيرة الثقافة السورية لبانة مشوح والسفير الإيراني مهدي سبحاني، في خان أسعد باشا بدمشق.

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صالة الأوبرا بدمشق تستضيف أفلاماً من السينما الإيرانية

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