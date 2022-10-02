الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٣:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الساعات الاخيرة للهدنة.. ماذا عن التمديد؟

الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

تمر الهدنة في اليمن الساعات الاخيرة لها حيث قالت مصادر اعلامية ان الامم المتحدة تعمل على قدم وساق من اجل تمديدها.

خاص بالعالم

هذا وكان الوفد الوطني المفاوض في اليمن اعلن ان مفاوضات تمديد الهدنة وصلت الى طريق مسدود، مؤكدا في بيان ان الوفد بذل قصارى جهدة لتثيبت الهدنة ورفع الحصار عن اليمن لكن دول تحالف العدوان رفضت ذلك.

هذا وكانت صنعاء اشترطت رفع الحصار بشكل كامل عن مطار صنعاء وكذلك مؤانئ الحديدة، وكذلك دفع مرتبات موظفي الدولة من موارد اليمن المنهوبة لدى التحالف وذلك من اجل قبول تمديد الهدنة وتوسيعها واتهمت دول العدوان بالمماطلة حيال ذلك.

فما هي اخر التطورات بشان الهدنة؟

ولماذا فشلت الجهود في تمديدها؟

وماذا يترتب على ذلك؟

هذه الاسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمن:

عضو الفريق الوطني المفاوض عبد المجيد الحنش

والاعلامي اليمني علي الدرواني

لمتابعة المزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

الهدنة اليمنية تنتهي اليوم وصنعاء تحذر "قد نعود مجددا"

القوات المسلحة اليمنية تحذر الشركات البحرية التي لها وجهات الى دول العدوان

الوفد اليمني المفاوض يعلن موقفه من تمديد الهدنة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصين تكشف مناورة مفاجئة لحلف الناتو بهدف ردع روسيا

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 02-10-2022

اكتشاف مقبرة جماعية في سرت الليبية

مصفى "ستاره خليج فارس" ينتج 42% من البنزین في إيران

الساعات الاخيرة للهدنة.. ماذا عن التمديد؟

تصريح جديد لمحمد عبد السلام عن الهدنة