الساعات الاخيرة للهدنة.. ماذا عن التمديد؟

خاص بالعالم

هذا وكان الوفد الوطني المفاوض في اليمن اعلن ان مفاوضات تمديد الهدنة وصلت الى طريق مسدود، مؤكدا في بيان ان الوفد بذل قصارى جهدة لتثيبت الهدنة ورفع الحصار عن اليمن لكن دول تحالف العدوان رفضت ذلك.

هذا وكانت صنعاء اشترطت رفع الحصار بشكل كامل عن مطار صنعاء وكذلك مؤانئ الحديدة، وكذلك دفع مرتبات موظفي الدولة من موارد اليمن المنهوبة لدى التحالف وذلك من اجل قبول تمديد الهدنة وتوسيعها واتهمت دول العدوان بالمماطلة حيال ذلك.

فما هي اخر التطورات بشان الهدنة؟

ولماذا فشلت الجهود في تمديدها؟

وماذا يترتب على ذلك؟

هذه الاسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمن:

عضو الفريق الوطني المفاوض عبد المجيد الحنش

والاعلامي اليمني علي الدرواني

لمتابعة المزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق..