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إنعقاد الجولة الرابعة من المحادثات السياسية بين إيران والهند في طهران

إنعقاد الجولة الرابعة من المحادثات السياسية بين إيران والهند في طهران
الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيرانية المدير العام لشؤون جنوب آسيا في الخارجية رسول موسوي عن انعقاد الجولة الرابعة من المحادثات السياسية بين إيران والهند في طهران، لافتا الى ان اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين سيعقد في نيودلهي في المستقبل القريب.

العالم - إيران

وكتب موسوي في تغريدة له على تويتر بهذا الصدد: "عقدت اليوم الأحد، الجولة الرابعة من المحادثات السياسية بين المديرين العامين لوزارتي الخارجية الإيرانية والهندية في مبنى وزارة الخارجية الايرانية".

وأضاف: إن الطرفين أبديا وجهات نظرهما بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. قريبا، سيعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين في نيودلهي.

وقبل فترة قام وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان بزيارة نيودلهي تلبية لدعوة من وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار.

وكتب امير عبداللهيان في تغريدة له في إشارة إلى لقاءاته مع المسؤولين الهنود: إن إيران والهند عازمتان على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى.

يذكر أنه تم خلال تلك الزيارة ايضا توقيع اتفاق المعاضدة القضائية في المجالين المدني والتجاري بين البلدين بحضور وزيري خارجية البلدين في مدينة نيودلهي.

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