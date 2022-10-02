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صنعاء تدرس مختلف الخيارات للتعاطي مع المرحلة الجديدة

صنعاء تدرس مختلف الخيارات للتعاطي مع المرحلة الجديدة
الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال المجلس السياسي الأعلى في اليمن انه يدرس مختلف الخيارات للتعاطي مع المرحلة الجديدة التي يفرضها سلوك العدوان ومرتزقته.

العالم- اليمن

واستعرض المجلس السياسي الأعلى في اليمن في اجتماعه اليوم، برئاسة مهدي المشاط رئيس المجلس، آخر المستجدات بشأن المفاوضات الجارية حول الهدنة.

حيث أطلع المشاط أعضاء المجلس على تفاصيل المقترحات المقدمة والإعاقات التي يقوم بها جانب العدوان حتى لا تكون هناك التزامات واضحة تجاه الملف الإنساني المتعلق بالمرتبات وفتح المطارات والموانئ.

وأقر المجلس الخطوط العريضة والنقاط الأساسية بشأن المرحلة القادمة بناء على الخطوات التي أعلنتها صنعاء ووجه بها فخامة الرئيس يوم أمس مع تحديد مختلف المهام المطلوبة من كل الجهات المختصة.

وأكد المجلس، أنه يدرس مختلف الخيارات للتعاطي مع المرحلة الجديدة التي يفرضها سلوك العدوان ومرتزقته وأنه سيقوم باتخاذ اللازم لما من شأنه الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا وتضحيات الشعب اليمني.. منوها بأنه لن يسمح بأن تتحول الهدنة إلى غاية كونها كانت مجرد وسيلة للوصول لاتفاق نهائي.

كما استهجن المجلس تلكؤ الأمم المتحدة وطرحها لورقة لا ترقى لمطالب الشعب اليمني ولا تؤسس لعملية السلام، مؤكدا على أن الشعب اليمني لن تنطلي عليه الوعود الكاذبة وباستطاعته انتزاع حقوقه من عائدات ثروته النفطية والغازية التي يتم نهبها من قبل العدوان ومرتزقته.

ودعا الجميع إلى اليقظة والجهوزية الكاملة للتعامل مع أي موقف نتيجة الإعاقات التي يقوم بها تحالف العدوان الذي يتحمل مسئولية تعطيل عملية السلام ورفضه للحقوق المشروعة لأبناء الشعب اليمني الصامد في وجه كل المؤامرات.

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صنعاء تدرس مختلف الخيارات للتعاطي مع المرحلة الجديدة

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