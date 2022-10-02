إجماع وطني في العراق على إكمال جلسات البرلمان وتمرير مرشح رئاسة الحكومة

العالم - العراق

وقال المالكي ان: "الاطراف السياسية اعطت رسالة واضحة في الجلسة الماضية بوجود اجماع على اكمال عقد جلسات مجلس النواب وباجماع الكتل السياسية من الاطار التنسيقي والكرد والسيادة والمستقلين".

واضاف المالكي، ان "هنالك اغلبية واضحة واتفاق صريح بين القوى السياسية في الحضور للجلسات وتمرير مرشح رئاسة الحكومة المقبلة الذي يتم الاتفاق عليه".

وكان مجلس النواب عقد الأربعاء جلسته الرابعة برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 240 نائبا، وصوت بتجديد الثقة للرئيس الحلبوسي فيما انتخب محسن المندلاوي نائبا اولا لرئيس المجلس.

واكد الاطار التنسيقي في بيان، على أهمية استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية وادامة الحوارات بين إئتلاف ادارة الدولة وباقي الكتل الراغبة في تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات قادرة على النهوض بالواقع الخدمي والامني.