إيران تتوعد أعداءها بالهزيمة وتضييق السعودية على نشطاء حقوق الإنسان

خاص بالعالم

هذا وبحثَ البرلمانُ الايراني في جلسةٍ غيرِ علنية الاحتجاجاتِ الأخيرةَ في البلاد وما شابَها من أعمالِ شغب، وذلك بمشاركةِ عددٍ من المسؤولين المَعنيين الذين قَدَّموا تقاريرَهم حولَ الأمر.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. اعلان ناصر القرني، نجلُ الداعيةِ السعوديِ الشهير عوض القرني المسجونِ في السعودية، فرارَهُ خارجَ البلاد.

وقالَ القرني في مقطعِ فيديو نشرَه على تويتر، إنّه خرجَ من السعودية من أجلِ الدفاعِ عن والدهِ الذي تطالبُ النيابةُ العامة بإعدامِه.

وكانت السلطات السعودية قد قامت قبل نحو خمس اعوام باعتقال عشرات المفكرين والدعاة الى جانب ضغوط متواصلة على نشطاء حقوق الانسان.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.