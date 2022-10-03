شاهد.. كييف تعلن استعادة بلدة ليمان الاستراتيجية

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وبث الجيش الأوكراني صورا من داخل مبنى البلدية في المدينة أو ما أطلق عليه مبنى الحكم الذاتي الذي كان خاضعا للقوات الروسية.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "تم تطهير ليمان تماما، شكرا لجيشنا ولجنودنا، خلال الأسبوع الماضي،تم رفع المزيد من الأعلام الأوكرانية في دونباس وسيكون هناك المزيد منها في غضون أسبوع".



موسكو من جانبها قالت إن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر كبيرة في خاركيف ومحور كراسني ليمان، مشيرة إلى أنه تم سحب القوات الحليفة لروسيا من محور ليمان خشية محاصرتها من طرف القوات الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 700 عسكري أوكراني في العمليات العسكرية، حيث قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: "بعد التهديد بالتطويق، تم سحب قوات الحلفاء من كراسني ليمان إلى خطوط أكثر ملاءمة".



حلف شمال الأطلسي الناتو اعتبر أن استعادة أوكرانيا السيطرة على بلدة ليمان تظهر أن الأوكرانيين يحققون تقدما وأن مواصلة دعم حكومة كييف، هي أفضل وسيلة لمواجهة ما قامت به روسيا من إعلان ضم مناطق من أوكرانيا.

أما حول طلب أوكرانيا ضمها لعضوية سريعة في الحلف قال أمينه العام إن ذلك القرار يحتاج الى إجماع وموافقة الحلفاء الثلاثين.



وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج: "تمكنوا من الاستيلاء على بلدة جديدة وهذا يدل على أن الأوكرانيين يحرزون تقدما وقادرون على دحر القوات الروسية بسبب مهاراتهم، وبالطبع بسبب الأسلحة المتطورة التي تقدمها الولايات المتحدة وحلفاء آخرون".



وردا على الانسحاب الروسي من ليمان ندّد رئيس جمهوريّة الشيشان الروسيّة "رمضان قديروف" بـالمحسوبيّة السائدة في الجيش الروسي، داعيا موسكو إلى استخدام أسلحة نوويّة محدودة القدرة' في أوكرانيا، من دون أخذ المجتمع الغربي الأميركي في الاعتبار.

وكان بوتين أوضح أنه لم يكن يبالغ عندما قال إنه مستعد للدفاع عن 'وحدة أراضي' روسيا بكل الوسائل المتاحة، مشيرا إلى أن هذا يشمل أيضا المناطق الجديدة التي ضمتها موسكو.