خاص بالعالم

وتفاوتت ردود الفعل ازاء القضية التي تشغل الرأي العام، فهناك يعتبر ان فتح هذا الملف بوجه الحركة لايبدو خالياً من بُعد سياسي بالنظر الى الصراع المحتدم في البلاد بين الرئيس قيس سعيد ومعارضيه.

وعلى المقلب الآخر يرى اخرون انه لابد من محاسبة النهضة على اعتبار انها متورطة في تسفير آلاف الشباب الى مناطق النزاع.

يناقش برنامج "المغاربية" ما يعرف بقضية التسفير في تونس والجدل الذي يرافقها مع ضيفي الحلقة:

من تونس، القيادي في حزب التيار الشعبي رفيق الغانمي

والقيادي في حركة النهضة بلقاسم حسن

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