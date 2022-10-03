قطر تغازل العاملين في الأمن السيبراني بعلاوة 50%

العالم - قطر

ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2022، الذي نص على منح بدل أمن سييراني للموظفين القطريين العاملين في مجال الأمن السيبراني.

وتضمن القرار الحكومي مادتين كما يلي:

المادة الأولى تنص على منح الموظفين القطريين العاملين في مجال الأمن السيبراني بالوكالة الوطنية للأمن السيراني، بدل أمن سيبراني بنسبة 50% من الراتب الأساسي لكل منهم.

يأتي هذا البدل بالإضافة إلى بدل طبيعة العمل المقرر لهم بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي 12 لعام 2010 المشار إليه، وبذات الضوابط الواردة به.

وأوردت المادة الثانية أنه على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وتحتفي الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر بالشهر السيبراني العالمي الذي يتم الاحتفاء به في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وذلك بتنظيم فعاليات وأنشطة للتوعية بالأمن السيبراني تحت شعار "لفضاء سيبراني آمن".

وأنهت قطر استعداداتها لتأمين البطولة الأهم عالميا، على كافة المستويات العسكرية والأمنية والتقنية.

وفي أغسطس/آب الماضي، قال المهندس "عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي"، رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، إن الوكالة تعمل بشكل متواصل لتقديم أفضل أنظمة الحماية لحفظ أمن الفضاء السيبراني في البلاد خلال استضافتها بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وأكد "المالكي" الشروع في تفعيل الخطط الخاصة بالأحداث الرياضية عموماً وكأس العالم خصوصاً، لأغراض الاستجابة المسبقة والفعالة مع التهديدات والاختراقات السيبرانية المحتملة، مضيفاً أن كوادر وفرق عمل الوكالة تعمل بشكل دؤوب على مدار الساعة، وذلك لضمان تعزيز وتأمين الفضاء السيبراني في البلاد، مستندة في ذلك لإطار الأمن السيبراني ولأفضل الممارسات العالمية.