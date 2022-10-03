الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٥:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ قاووق: انتخاب رئيس جديد بإرادة وطنية فرصة حقيقية للانقاذ

الشيخ قاووق: انتخاب رئيس جديد بإرادة وطنية فرصة حقيقية للانقاذ
الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، أن “لبنان اليوم بات على مقربة من تحصيل الثروات والحقوق النفطية والغازية التي ستخرجه من أزماته المالية والاقتصادية والمعيشية، من خلال التكامل والتعاون بين المقاومة والدولة”.

العالم - لبنان

واعتبر خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة حانين الجنوبية، أن “دخول لبنان إلى نادي منتجي النفط والغاز، يعني بداية خروج لبنان من أزماته المعيشية والمالية والاقتصادية، وهذه بشرى خير، وبداية انفراجات نريدها على مستوى الوطن لنفع جميع اللبنانيين”. وأمل أن تكون “الانفراجة الأقرب هي تشكيل حكومة جديدة كاملة الأوصاف والصلاحيات، والتفاؤل كبير في الأيام المقبلة أن ينجح لبنان بتشكيلها، لتخفف عن اللبنانيين معاناتهم المعيشية والاقتصادية والحياتية، وتعمل لتحقيق معالجات حسية ملموسة، لان اللبنانيين سئموا الوعود والمواقف والبيانات”.

ورأى أن “انتخاب رئيس جديد للجمهورية بإرادة وطنية، يشكل فرصة حقيقية لإنقاذ البلد، ولكن فريق المواجهة والتحدي والسفارات يريد بانتخاب رئيس جديد وفق مواصفاته أن يأخذ البلد إلى التفجير والفتنة والفوضى، وشتان بين هذا الفريق وبين الفريق الوطني الذي يريد هذا الاستحقاق معبرا لإنقاذ البلد”. وأشار إلى أن “فريق المواجهة في الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية، اتبع الخطة المرسومة من السفارتين الأميركية والسعودية، وهذه خطة فاشلة لأنها تتجاهل حقائق المعادلات الحساسة الداخلية، وقد انكشفت أحجامهم ونواياهم بعد توريطهم بمغامرة غير محسوبة، أما الفريق الوطني فكان متماسكا، وحزب الله يعمل مع الأصدقاء والحلفاء ويتشاور معهم لانتخاب رئيس جديد بإرادات وطنية ضمن المهل الدستورية، لأننا لا نرغب بالفراغ، ونستعجل الاستحقاق، لأننا نستعجل إنقاذ البلد من أزماته”.

المصدر: موقع "المنار" عن "الوكالة الوطنية للإعلام"

روابط ذات صلة

قاووق: معادلة المقاومة تضمن استعادة الحقوق ليس الوسيط الأميركي

الشيخ قاووق: لبنان أمام فرصة حقيقية للخروج من أزماته

قاووق : لبنان المقاومة والكرامة لن يسمح للسفارة الأميركية بتغيير هوية لبنان وموقعه

قاووق: حزب الله يدعم الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة ويساعد على انجاحها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بري: دعوتي للتوافق الرئاسي لا تعني إجماع النواب والجلسة قريبة

قطر تغازل العاملين في الأمن السيبراني بعلاوة 50%

اتفاق الترسيم على السكة.. ولقاء عون بري ميقاتي اليوم

الشيخ قاووق: انتخاب رئيس جديد بإرادة وطنية فرصة حقيقية للانقاذ

صنعاء تُحكِم استعداداتها.. البحر وُجهةً للتصعيد

إعادة فتح جسر 'السنك' وسط بغداد