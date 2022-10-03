قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة

العالم-فلسطين

وبحسب مصادر محلية فلسطينية، فإن تلك القوات داهمت عدة مناطق، وسط اشتباكات مسلحة خاصة في مدينة نابلس.

وذكرت اذاعة جيش الاحتلال أن قواته اعتقلت 16 فلسطينيًا بزعم أنهم من المطلوبين، والمشاركين في سلسلة هجمات مؤخرًا.

واعتقل أحمد عمر الجبريني من منطقة الضاحية، ومصطفى عودة، من حي المخفية، في نابلس بعد مداهمة منازلهم. فيما اعتقلت الشاب رامي الطروة من بلدة سعير شرق الخليل. وفي القدس، اعتقل الاحتلال المسن عماد أبو خديجة.

وفي رام الله اصابت قوة اسرائيلية ثلاثة شبان وقامت باعتقالهم ومصادرة مركبتهم ومصيرهم. وواصلت قوات الاحتلال عمليات التمشيط الواسعة في مناطق شرق وجنوب نابلس، وكذلك قرب جنين بعد إطلاق النار عدة مرات تجاه قواتها والمستوطنين مساء أمس وفجر اليوم.