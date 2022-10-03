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أسرة المرحومة مهسا أميني تحضر اجتماع لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان

أسرة المرحومة مهسا أميني تحضر اجتماع لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان
الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس الشورى الاسلامي، إن البرلمان والحكومة يحققان بجدية في قضية وفاة مهسا أميني ، مضيفا ، وجهنا دعوة لاسرة أميني للحضور إلى البرلمان لابداء وجهات نظرهم .

العالم - ايران

وإشار محمد صالح جوكار ، إلى توجيهات رئيس مجلس الشورى الاسلامي لمفوضية الشؤون الداخلية للتحقيق في قضية وفاة السيدة أميني وقال : "في هذا الصدد ، تلقت هيئة الشؤون الداخلية تقريرا كاملا بشأن قضية السيدة أميني من قبل قائد الشرطة والطب العدلي وقد ابدى مسؤولو الطوارئ ملاحظاتهم وعرضوها على هيئة الشؤون الداخلية للبلاد والمجالس، إضافة إلى فيلم المرحومة أميني الذي تبلغ مدته 33 دقيقة من لحظة اعتقالها ومثولها في مركز الشرطة وإرسالها إلى المستشفى .

وتابع : قمنا بدعوة عائلة أميني للحضور إلى اللجنة للإعراب عن وجهات نظرهم ، وتقرر توفير تسهيلات النقل والإيواء في طهران وذلك لان وجهات نظرهم سيكون لها اثارا ايجابية على توضيح القضية .

وأوضح جوكار ، أن التقارير المكتوبة للطب العدل عن علم السموم وعلم الأمراض يجب أن تُعلن كتابيا إلى لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان ، حتى يتم الاعلان عن النتيجة النهائية لابناء الشعب في النهاية .

وأشار إلى أن الحكومة والبرلمان يتابعان قضية السيدة أميني بجدية ، وطالب المواطنين بالهدوء وعدم التأثر بالدعاية السلبية لمعارضي النظام والإعلام الأجنبي.

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أسرة المرحومة مهسا أميني تحضر اجتماع لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان