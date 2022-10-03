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نائب لبناني: لا يمكن لأي أحد أن يهزم لبنان أو يمس كرامته

نائب لبناني: لا يمكن لأي أحد أن يهزم لبنان أو يمس كرامته
الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

أفتد مراسل قناة العالم الاخبارية من لبنان، ان عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان، أكد اليوم الاثنين، انه لا يمكن لأي أحد أن يهزم لبنان أو يمس كرامته.

العالم _ لبنان

وأوضح الزميل علي مولائي قائلا: خلال احتفال في جنوب لبنان قال النائب قبلان قبلان، أنه يتم اليوم الضغط علينا بكل شيء بالمحروقات والكهرباء والماء والطحين والدواء، والضغط من الداخل والخارج وهو مبرمج، وهناك مراكز دراسات تقوم بهذه المهمة ويبحثون عن الأماكن التي يمكن أن يوجعونا من خلالها ليقوموا بها وليوصلونا إلى مرحلة الإستسلام والرضوخ لكل ما يريدونه، فإذا ما استسلمنا فنكون بذلك قد خسرنا كرامتنا وقيمتنا ووطننا.

واضاف النائب: ولكن إذا بقينا صامدين وبقينا نواجه، نخسر من صحتنا وتعبنا، ولكن لا نخسر وطننا ولا كرامتنا ونعود وننتصر، لأن لا يمكن لأي أحد أن يهزم هذا البلد أو يمس كرامته.

وتابع قبلان: هم يحاولون ولكن طالما هناك مجموعة ولو صغيرة تشكل نواة صمود ومواجهة وتحدي، يمكن أن يصمدوا ويواجهوا ويتحدوا.

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