الوكالة الدولية للطاقة تحذّر أوروبا من شتاء قاسي وتوصي بتوفير الطاقة

العالم - خاص بالعالم

وفي تقرير سوق الغاز الفصلي الذي عرضته الوكالة جاء أن تدابير ترشيد استهلاك الغاز في أوروبا ستكون حاسمة هذا الشتاء للحفاظ على المخزون بكميات تكفي في حال الانقطاع التام للغاز الروسي ووقوع موجة برد متأخرة.

وعن عواقب الانقطاع الكامل للغاز الروسي، اعتبارا من هذا الشتاء وفي العام المقبل، وأكدت أنه في حال الانقطاع وبدون تخفيض للطلب على الغاز، فإن المخزون سيكون أقل من 20% في شباط، وذلك في حال وجود مستوى عال من الإمدادات بالغاز السائل'.



في المقابل سيكون المخزون 'بحدود خمسة بالمئة في حال كانت إمدادات الغاز السائل ضعيفة'.

وذكرت أن انخفاض المخزونات إلى تلك المستويات 'يزيد من خطر الانقطاع التام للامدادات في حال حصول موجة برد متأخرة'.

ولتفادي هذا السيناريو، أوصت الوكالة أوروبا باتخاذ اجراءات اقتصاد 'حاسمة' من أجل 'الحفاظ على المخزونات عند مستويات تكفي حتى نهاية موسم الحاجة إلى التدفئة'.

ووفق هذه التوقعات، فإن خفضا للطلب الأوروبي على الغاز بنسبة تسعة بالمئة قياسا بالسنوات الخمس الماضية، 'سيكون ضروريا للحفاظ على مستويات التخزين فوق نسبة خمسة وعشرين بالمئة في حال لم تكن تدفقات الغاز السائل عند مستوى مرتفع.



وينبغي أن يكون الطلب أقل بنسبة ثلاثة عشر بالمئة قياسا بمعدل الخمس سنوات 'للحفاظ على مستويات خزين تفوق نسبة ثلاثة وثلاثين بالمئة في حال كانت تدفقات الغاز السائل ضعيفة.

وأما استهلاك الغاز الشامل في أوروبا فقد انخفض عشرة بالمئة بين شهري كانون الثاني وآب مقارنة بالفترة نفسها من العام الفين وواحد وعشرين، وهو انخفاض 'غير مسبوق'.



وفي الوقت نفسه، ارتفع الطلب الأوروبي على الغاز السائل بنحو خمسة وستين بالمئة مقارنة مع العام الفين وواحد وعشرين.

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