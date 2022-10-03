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معادلة المقاومة تنتزع حق لبنان في حقه بثروته النفطية بالمياه الإقليمية

الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

مع تقدم لبنان نحو الامتار الاخيرة في انتزاع حقه كاملا بثروته النفطية  وفق شروطه  في مياهه  الاقليمية  باستناده على معادلة المقاومة.

العالم - مراسلون

وبعد مد وجزر وتسويف امريكي اسرائيلي، ساد ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، عقد رؤساء الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا في قصر بحثو فيه ورقة هوكشتاين والتي وصفوها بالايجابية.

كان سبقه اجتماع للجنة الفنية العسكرية مع الرؤساء الثلاثة الجمهورية لاطلاعهم على الملاحظات النهائية قبل الاعلان الرسمي عن الاتفاق في وقت لاحق.

المتابعون رأوا في تطورات ملف الترسيم انجازا وطنيا لم يكن ليتحقق لولا تدخل المقاومة وفرض معادلتها بوجه الكيان الاسرائيلي .

التقدم الكبير في ملف الترسيم البحري ووضع لبنان بعض الملاحظات غير الجوهرية سيليه بعد فترة قصيرة مراسم توقيع رسمية برعاية اممية على اوراق منفصلة في الناقورة يتم ايداعها لدى الامم المتحدة وتكون واشنطن وباريس الضامنتين له.

وفي وقت اعلنت فيه المقاومة وقوفها خلف الخيارات اللبناية التي تحمي الحقوق السيادية مبقية على معادلتها التي ازعن الاحتلال من خلالها للرضوخ ومؤكدة جهوزيتها لاي تطورات يشهدها هذا الملف .

اكد لبنان انه غير معني باي ادعاء اسرائيلي حول تعويضات مالية يزعم انه تتعىق بما خسره ببعض النقاط في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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