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باختصار.. السعودية ومعتقلو الرأي

الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

أزاح نجل داعية سعودي معتقل الستار عن جانب من إنتهاكات السعودية لحقوق الإنسان.

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