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ترامب يرفع دعوى ضد "CNN"

ترامب يرفع دعوى ضد
الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية ضد شبكة CNN بتهمة التشهير، وطالبها بتعويضات بقيمة 475 مليون دولار.

العالم-الامریکیتان

واتهم ترامب الشبكة بتنفيذ "حملة سب وقذف" ضده في الدعوى التي رفعها ضد الشبكة أمام محكمة أمريكية في فورت لودرديل بولاية فلوريدا.

وقال إن الشبكة استخدمت نفوذها كمؤسسة إخبارية رائدة لهزيمته سياسياً.

وامتنعت سي إن إن عن التعليق على القضية.

وزعم ترامب في الدعوى القضائية أن CNN استخدمت تسميات تشهيرية ضده مثل "عنصري" و "تابع لروسيا" و "متمرد" و "هتلر".

وتأتي الدعوى في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس السابق تحقيقًا جنائيًا من قبل وزارة العدل للاحتفاظ بالسجلات الحكومية في منزله بفلوريدا بعد تركه منصبه في يناير 2021.

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ترامب يرفع دعوى ضد "CNN"

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