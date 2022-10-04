معرض طهران للصناعة الدولي وأحدث انجازات ايران الصناعية

العالم - مراسلون

المعرض الدولي للصناعة في دورته 22، جمع شركات ومؤسسات صناعية كبيرة تعمل في مجال انتاج الالات الثقيلة وخطوط الانتاج والمعدات الصناعية.

وهذا العام تميز المعرض بحضور واسع للشركات الصناعية المحلية والاجنبية، مايساعد الكشف عن القدرة التنافسية للمنتوجات الصناعية الايرانية مع نظيرتها الاجنبية.



وقال مساعد القسم التجاري في شركة ايرانية مهدي جمشيدي: "معرض الصناعة يمكن ان يشكل الحلقة المفقودة لاتصال مختلف الصناعات، وشركتنا التي تنشط في مجال المحركات الالكترونية تعمل على انتاج المعدات اللازمة للصناعات البتروكيمياوية والاجهزة المائية والصناعية. واستطاعت شركتنا ايجاد تفاعل مباشر مع المستهلكين واصحاب الشركات خلال المعرض".



وتعرض الشركات الحاضرة في هذا المعرض، احدث نتاجاتها في مختلف المجالات الصناعية كاجهزة المصانع والادوات الاساسية والصناعات المتطورة والخدمات الفنية والهندسية والاستشارات الصناعية واجهزة الامان والسلامة الصحية.

وقال رسول خاركش وهو مدير عام شركة ايرانية: "تعد شركتنا من الشركات القائمة على المعرفة وتعمل في مجال تصميم وانتاج المعدات التخصصية سي ان سي الليزرية ، ومن اسباب مشاركتنا في هذا المعرض تقديم احدث الاجهزة والتواصل مع باقي الشركات والسعي لدخول ساحة التصدير".



الرقي بمستوى المعرفة والتكنولوجيا وتبادل المعلومات، وتعزيز التجارة مع الدول الاخرى وتنمية الصادرات غير النفطية للبلاد، وتشجيع الشركات الصناعية للمنافسة المستهدفة في الصناعة وخلق بيئة للتواصل المباشر مع المنتجين والمستهلكين هي من اهم اهداف هذا المعرض.

ويعتبر المعرض مناسبة مهمة للاستفادة والتعريف بالقدرات الصناعة الايرانية وتوسيع التعاون والتبادل التجاري الصناعي مع البلدان المشاركة.