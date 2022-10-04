الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٦:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو...

نشطاء التواصل.. ماذا لو حل الشتاء على اوروبا؟

الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

تواجه أوروبا موجة غير مسبوقة من غلاء الأسعار هي الأسوأ منذ عقود طويلة، مما أدى إلى تسجيل معدلات تضخم خطيرة أرهقت القدرة الشرائية للأوروبيين وأدخلت الملايين منهم تحت عتبة الفقر.

العالم - خاص بالعالم

ولا حديث في البنوك المركزية الأوروبية والمؤسسات الاقتصادية إلا عن أزمة التضخم التي تجاوزت في معدلاتها أكثر السيناريوهات تشاؤما.

وقد شهدت العديد من المدن الاوروبية مسيرات احتجاجية ضد غلاء المعيشة والتضخم لاسيما في الاشهر الاخيرة .

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل مع أزمة غلاء المعيشة حيث كتب مصطفى حول هذا الموضوع: "الآلاف يتظاهرون في شوارع بريطانيا احتجاجاً على غلاء المعيشة وللمطالبة برفع الأجور!! طيب ماذا لو حل الشتاء على اوروبا ؟".

وجاء في حساب بد بد حول هذا الموضوع: "اظن ان بوتين الآن هدفه ان يستمر الحرب إلى الشتاء القادم، يراهن على قيام مظاهرات واسعة في اوروبا بسبب نقص الطاقة وغلاء المعيشة والركود الاقتصادي، تفرض على حكوماتها الحياد في الحرب".

وغردة عذاري كاتبة: "حاليًا كل شعوب دول أوروبا تعيش حالة من الخوف بسبب قرب فصل الشتاء، غلاء فاحش في المعيشة، نقص في امدادات الطاقة يتم رسميًا طلب تقليلها والاعتماد على وسائل تقليدية، مصير غير مفهوم واقتصادات متوترة".

روابط ذات صلة

شاهد.. هلع في اوروبا والنشطاء العرب يعلقون

شاهد.. اوروبا تطالب بتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن

رئيسي: التوصل الى اتفاق عادل ومستديم رهن بغلق ملفات ايران في الوكالة الذرية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو... السعودية.. عندما يكون المواطن غير آمن في بلاده!

ايران..إطلاق مسبار "سامان" بنجاح

شاهد بالفيديو... نشطاء التواصل.. ماذا لو حل الشتاء على اوروبا؟

أمريكا ترد على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا حلق فوق اليابان

شاهد بالفيديو... معرض طهران للصناعة الدولي وأحدث انجازات ايران الصناعية

إعادة فتح الجسر المعلق وسط العاصمة العراقية بغداد