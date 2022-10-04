نشطاء التواصل.. ماذا لو حل الشتاء على اوروبا؟

العالم - خاص بالعالم

ولا حديث في البنوك المركزية الأوروبية والمؤسسات الاقتصادية إلا عن أزمة التضخم التي تجاوزت في معدلاتها أكثر السيناريوهات تشاؤما.

وقد شهدت العديد من المدن الاوروبية مسيرات احتجاجية ضد غلاء المعيشة والتضخم لاسيما في الاشهر الاخيرة .

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل مع أزمة غلاء المعيشة حيث كتب مصطفى حول هذا الموضوع: "الآلاف يتظاهرون في شوارع بريطانيا احتجاجاً على غلاء المعيشة وللمطالبة برفع الأجور!! طيب ماذا لو حل الشتاء على اوروبا ؟".

وجاء في حساب بد بد حول هذا الموضوع: "اظن ان بوتين الآن هدفه ان يستمر الحرب إلى الشتاء القادم، يراهن على قيام مظاهرات واسعة في اوروبا بسبب نقص الطاقة وغلاء المعيشة والركود الاقتصادي، تفرض على حكوماتها الحياد في الحرب".

وغردة عذاري كاتبة: "حاليًا كل شعوب دول أوروبا تعيش حالة من الخوف بسبب قرب فصل الشتاء، غلاء فاحش في المعيشة، نقص في امدادات الطاقة يتم رسميًا طلب تقليلها والاعتماد على وسائل تقليدية، مصير غير مفهوم واقتصادات متوترة".