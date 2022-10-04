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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
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نبض السوشيال
ناصر كنعاني: قدمنا ملاحظات رسمية إلى الحكومة العراقية التي تتضمن إبلاغها عن الانتهاكات الأمنية وتذكيرها بمسؤوليتها عن ضمان الأمن
متحدث الخارجية الإيرانية: إيران حذرت الحكومة العراقية وحكومة منطقة كردستان من ضرورة عدم تحويل الأراضي المجاورة إلى مركز تهديدات لأمنها
ناصر كنعاني: ما تفعله أميركا بأي دولة إن دل على شيء إنما يدل على جريمة ضد الإنسانية
متحدث الخارجية الإيرانية: الأولى أن يقلق الرئيس الأميركي إزاء حظر بلاده على إيران غير المسبوق والمثير للشلل كما تصفه الحكومة الأميركية
الرئيس الإيراني: موقف الملايين من الشعب المؤيد للجمهورية الإسلامية أفشل العدو في المؤامرة التي حاكها ضد إيران
الرئيس الإيراني: نسعى أن يكون أساس عملنا خدمة شعبنا ولا نسمح أن يشوبه خلل
كلمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مجلس الشورى الاسلامي
أمير عبداللهيان: ما تفعله أميركا بأي دولة مثال واضح يدل على جريمة ضد الإنسانية
وزير الخارجية الإيراني: الأولى أن يقلق الرئيس الأميركي إزاء حظر بلاده على الشعب الإيراني غير المسبوق والمثير للشلل كما تصفه الحكومة الأميركية
مصادر عراقية: اشتباكات بين القوات الامنية ومحتجين على جسر النصر وسط مدينة الناصرية
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 04-10-2022
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الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.