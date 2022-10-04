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البرلمان الإيراني يرفض منح الثقة لـ"زاهدي وفا" كوزير للتعاون والعمل

البرلمان الإيراني يرفض منح الثقة لـ
الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

رفض أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، اليوم الثلاثاء، منح الثقة لـ "محمد مهدي زاهدي وفا" كوزير للتعاون والعمل في حكومة آية الله رئيسي.

العالم - ايران

وفي هذا الاجتماع قال الرئيس الإيراني السيد رئيسي بأنه على معرفة جيدة بشخصية زاهدي وفا وانه تدارس اداءه في مختلف المجالات، وقال: ان الوزير المرشح لحقيبة التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي يحظى بشرطين مهمين هما المعرفة والخبرة اذ انه يمتلك معرفة جيدة في القضايا الاقتصادية ويعد من المفكرين في مجال الاقتصاد وان الكثير من الافراد يقبلون آراءه.

كما اشار الى الخبرات التي يحملها زاهدي وفا خلال فترة مهامه في وزارة الاقتصاد والمالية وكيفية تعامله وادائه للامور في فترة توليه وزارة التعاون بالوكالة.

وفي الاجتماع تحدث ايضا عدد من النواب المؤيدين لترشيح زاهدي وفا لحقيقة التعاون كما تحدث نواب آخرون معارضون له.

واستناداً إلى التصويت ، لم يتمكن زاهدي وفا من الحصول على ثقة النواب بأغلبية 136 صوتاً ، مقابل 125 صوتاً ، وامتناع 9 عن التصويت من إجمالي 272 صوتاً.

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