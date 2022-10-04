أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء 04 اكتوبر 2022

آرمان امروز ..

القائد.. وفاة الفتاة الشابة أحزنتنا أيضا, لكن أمريكا والكيان الصهيوني يقفان وراء الإضطرابات.

خراسان ..

القائد .. الأعداء لايناصبون العداء لنظام الجمهورية الإسلامية فحسب بل لإيران نفسها أيضا .

اطلاعات ..

حركة أنصار الله اليمنية تنذر شركات النفط العالمية بضرورة الخروج من السعودية والإمارات .

ايران ..

تفجر خلافات داخلية بالكيان الصهيوني حول ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان .

سياست روز ..

مجلس الدوما الروسي يصادق على قرار ضم أربع مناطق أوكرانية للأراضي الروسية .

جوان ..

حركة حماس تؤكد إستمرار الهجمات الفلسطينية المسلحة بالضفة بمواصلة الإنتهاكات الصهيونية للأقصى .

جمهوري اسلامي ..

الخارجية .. ما زالت إمكانية التوصل لنتائج إيجابية بمفاوضات إحياء الإتفاق النووي مطروحة .

مردم سالاري ..

تزايد المخاوف من إحتمال إستخدام روسيا النووي بأوكرانيا بعد المستجدات الميدانية الأخيرة .

كيهان ..

الوكالة الدولية للطاقة تحذر من مواجهة أوروبا لأقسى شتاء في تاريخها .

آرمان ملي ..

سيرغي لافروف يتهم أمريكا بإستخدام أوكرانيا كأداة تهديد لروسيا .

وطن امروز ..

مسؤولون ألمان ينفون وجود أي تعهد وإلتزام من قبل حلف الناتو بدعم أوكرانيا.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في الشأن العراقي في مقالها ( تحديات إنتخاب رئيس للجمهورية في العراق )..

الدستور العراقي الجديد ينص على ان منصب رئاسة الجمهورية للاكراد ورئاسة الوزراء للعراقيين الشيعة الذين يشكلون الاغلبية السكانية ومنصب رئاسة البرلمان للعراقيين السنة كما ينص على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية قبل البت بمنصب رئاسة الوزراء .

"المشكلة تكمن بوجود خلافات بين إلحزبين إلكرديين الرئيسيين "الديمقراطي الكردستاني "والإتحاد الوطني الكردستاني" حول من يتولى المنصب الرئاسي"

وهي مشكلة تؤخر العملية السياسية برمتها في العراق, والواقع هو ان هناك عدة احتمالات مطروحة في هذا الشأن لكن منها صعوباته الخاصة, فاما ان يتفق الحزبان على مرشح واحد وهو احتمال قد يواجه تحديات ترتبط بتحالفاتهما السياسية, واما ان يتراجع احدهما لصالح الاخر مقابل الحصول على امتيازات سياسية ما باقليم كردستان نفسه, وربما يساهم عامل تاثيرات الاحزاب السياسية الاخرى على بلورة تفاهم ما بين الحزبين الكرديين للابقاء على الرئيس العراقي الحالي المنتهية ولايته برهم صالح.

جوان ..

حول تداعيات وانعكاسات الازمة الاوكرانية على الغرب كتبت صحيفة جوان في مقالها ( تردد الناتو في قبول عضوية أوكرانيا )..

رغم ان موضوع انضام أوكرانيا للناتو مازال مطروحا في بروكسل خاصة بعد تجديد الرئيس الأوكراني طلبه في هذا الشأن, فأن هناك مؤشرات تعكس وجود تردد جدي من قبل بلدان رئيسية بالحلف في قبول الفكرة .

"مسؤولون ألمان أبدوا مخاوفهم من أن يؤدي أي تحرك لقبول عضوية أوكرانيا بالناتو لإنزلاق الغرب في مواجهة مباشرة مع روسيا"

برلين ترى ان تقديم الدعم العسكري الغربي على مستوياته الحالية لاوكرانيا وتقديم الدعم المالي لها اقصى ما بامكان حلف الناتو والاتحاد الاوروبي القيام به الى جانب فرض العقوبات على روسيا .

ان لسان حال المسؤولين الالمان يقول اوكرانيا ليس بلدا عضوا بالناتو من الاساس ولاينبغي الانجرار لحرب عالمية من اجلها .

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت عن انتهاء الهدنة باليمن في مقالها (مضامين وأسس إتفاق لوقف إطلاق النار )..

انتهت الهدنة بين حكومة الإنقاذ اليمنية والتحالف السعودي, وهي هدنة تم التوصل اليها قبل ستة أشهر بوساطة أممية وتم تمديدها مرتين بواقع شهرين بكل مرة .

"المبعوث الدولي لليمن طرح مقترحات لتمديد الهدنة وصنعاء طرحت شروطها لإلزام التحالف السعودي ببنودها بشكل جدي"

وابرز شروط صنعاء, خروج قوات التحالف السعودي من الاراضي اليمنية ورفع الحصار عن اليمن, وبالطبع لم تبد الرياض وابو ظبي اية مؤشرات إيجابية في هذا الشأن.

ان الاوضاع باتت مرشحة للتصعيد والتسخين ولوحت صنعاء باستخدام قدرات استراتيجية جديدة في حالة استمرار العدوان على اليمن, وبالطبع سبق وان استعرضت جانبا من هذه القدرات في استعراضين عسكريين ضخمين بالحديدة وصنعاء. وحكومة الإنقاذ ترى ان التحالف السعودي لم يلتزم بالهدنة عمليا بل استغلها لتعزيز قدراته لمواصلة العدوان على اليمن .

صحیفة خراسان

صحیفة خراسان کتبت فی مقالها ( هلع الغرب من تهديدات اليمن)..

الامم المتحدة اعلنت عن فشل المفاوضات الخاصة بتمديد الهدنة التي انتهت باليمن الاحد الماضي, وصنعاء اوضحت ان التحالف السعودي لم يلتزم بها عمليا مواصلا عدوانه ونهبه لثروات اليمن النفطية. وفي تطور لاحق ..

"أنذرت صنعاء شركات النفط الأجنبية بالسعودية والإمارات بضرورة الخروج من البلدين تفاديا لضربات إستراتيجية يمنية محتملة للمنشئا النفطية بالبلدين "

وذلك في حالة مواصلة التحالف السعودي عدوانه على اليمن. هذا التحذير اليمني فجر مخاوف اضافية في اوروبا من احتمال توقف الواردات النفطية من السعودية والامارات وبالتالي تفاقم أزمة نقص الوقود الحادة باوروبا. هذا الى جانب وجود مخاوف جدية من ارتفاع اسعار النفط العالمية في قفزة كبرى جديدة في أية هجمات صاوخية يمنية او بالمسيرات على الحقول والمنشآت النفطية السعودية والاماراتية .

اطلاعات ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( المغرب إشترى 150 مسيرة من "إسرائيل" ) كتبت صحيفة اطلاعات ..

ازاحت صحيفة "اسبانول " الاسبانية الستار عن عزم "شركة بلو بيرد " التي يمتلك الكيان الصهوني اغلب اسهمها على بناء مصنعا لتجميع المسيرات في المغرب .

"شركة "بلو بيرد" أوضحت حسب صحيفة إسبانول أن المغرب إشترى بالفعل 150 طائرة من دون طيار من الكيان الصهيوني "

وان هذه الطائرات خاصة للقيام بمهام تجسسية واخرى هجومية, وانها اي هذه الشركة ستقيم هذا المصنع لتجميع مثل هذه المسيرات ايضا لتعزيز قدرات الجيش المغربي .

مراقبون غربيون يرون ان هدف الرباط استخدام هذ المسيرات لحسم الخلافات معجيرانه خاصة المرتبطة بالصحراء الغربية .