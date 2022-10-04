شاهد.. السيد رئيسي يشيد بالشعب الإيراني

العالم - خاص بالعالم

ها هو الشعب الايراني اليوم يطفئ نار الفتنة، ويفشل مخططات الأعداء بوعيه وبصيرته، هذا الموقف المشرف للأمة الايرانية استوقف الرئيس الايراني ليثني عليه أمام أعضاء مجلس الشورى الاسلامي، لافتا الى ان سبب حقد الأعداء على ايران هو تقدمها وتطورها رغم جمع انواع الحظر.



وقال الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي: "علينا أن نشكر الله تعالى على البصيرة الكبيرة التي أظهرها الشعب الايراني في هذه الفتنة، إن الحضور المليوني لهذا الشعب في الميادين وإعلان موقفهم من هذه الفتنة افشل مخططات الأعداء، إن تحليل قائد الثورة الاسلامية الشامل للأحداث الأخيرة يوم أمس كان مفهوما ومفيدا لجميع أصحاب البصيرة".



صرخات الايرانيين لاتزال تعلو ضد الفتنة واصحابها ومثيري الشغب، الذين كانوا السبب في استشهاد العديد من الأبرياء من المدنيين والقوى الامنية واخرهم كان قائد وحدة النجدة في قوى الامن الداخلي بمدينة مريوان بمحافظة كردستان المقدم 'داود عبداللهي' والذي شيع الى مثواه الاخير.

أعمال الشغب هذه وجد فيها اعداء ايران وعلى رأسهم أميركا فرصة لاخلال بالامن في البلاد، فراحو يصدرون بيانات التعاطف مع هذه الاعمال ويذرفون دموع التماسيح على الشعب الايراني، متناسين أنهم هم من يفرضون أقسى انواع الحظر على هذا الشعب.

ازدواجية دفعت المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني ليرد على الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا: الأولى أن يقلق الرئيس الأميركي إزاء حظر بلاده على الشعب الإيراني غير المسبوق، والمشل كما تصفه الحكومة الأميركية، واضاف كنعاني ان ما تفعله أميركا من فرض اجراءات الحظر على الامم إن دل على شيء فإنما يدل على جريمة ضد الإنسانية.