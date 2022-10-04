عويدات لقناة العالم: الأداء الحكومي لم يكن عند مستوى التوقعات

العالم - خاص بالعالم

كما انتقد عويدات في حوار مع قناة العالم الاخبارية خلال برنامج"ضيف حوار" الذي سبث لاحقا، الطريقة التي تمت بها صياغة القانون الانتخابي الجديد، لكنه شدد في نفس الوقت على ضرورة الانخراط في العملية الانتخابية.

وقال عويدات: "ان الشعب التونسي الان ينتظر ان تلبى على الاقل ادنى وابسط احتياجاته، وكنا نتمنى ان يصاغ قانون الانتخابي بطريقة مشاركية من اجل ان نتجاوز العديد من النواقص التي كانت في قانون الانتخابي القديم، ورفعنا هذا لرئيس الجمهورية، وهذا الامر لم يتم ابدا، والان نحن امام قانون يفترض على الجميع ان يشاركون في العملية الانتخابية وان يقبلون بقانون اللعبة، وان نمارس العمل اعتمادا على ذلك القانون".