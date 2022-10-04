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'البرغوثي' يدعو لتوحد كل القوى الفلسطينية لمواجهة جرائم المستوطنين بغزة

'البرغوثي' يدعو لتوحد كل القوى الفلسطينية لمواجهة جرائم المستوطنين بغزة
الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

دعا الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية،مصطفى البرغوثي،الى تصعيد وتيرة التصدي الموحد لقطعان المستوطنين الذين يواصلون اعتداءاتهم على أبناء شعبنا في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

العالم - فلسطين

واعتبر د. البرغوثي أن هذه الهجمة المسعورة للمستوطنين تشكل خطرا يداهم المواطنين الفلسطينيين الذين اصبحوا غير آمنين على حياتهم سواء في منازلهم او حقولهم الزراعية أو في الطرقات الشوارع العامة.

وفي هذا الاطار أشار د. البرغوثي الى جريمة الاعتداء الهمجي الذي شنه المستوطنون على مدرسة للثانوية العامة في بلدة حوارة صباح اليوم واصابة مدير المدرسة، والذي سبقه اعتداء وحشي بالرصاص الحي والحجارة على عدد من الشباب الآمنين و اصابة أحمد الدرك ومؤمن بدران وهما يستقلان سياراتهما وهما من نشطاء حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، اذ باتت هذه الاعتداءات تشكل تجاوزا خطيرا لهؤلاء المجرمين المنفلتين من عقالهم.

وامام هذه الاعتداءات والجرائم التي يقوم بها المستوطنون بغطاء سياسي وامني من كيان محتل يسعى جنرالاته وقادته لاستخدام المعاناة والدم الفلسطيني وقودا لانتخاباتهم القادمة بات ملحا توحد كل القوى الفلسطينية لتوفير الحماية لابناء شعبنا في بلداته ومدنه و قراه بالتوازي مع تفعيل الدور الشعبي و الجماهيري لحماية اهلنا من بطش المستوطنين المجرمين.

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