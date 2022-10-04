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مدير 'الأونروا' يدعو الإحتلال للحد من الاستخدام المفرط للقوة بحق الفلسطينيين

مدير 'الأونروا' يدعو الإحتلال للحد من الاستخدام المفرط للقوة بحق الفلسطينيين
الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

دعا مدير شؤون "الأونروا" في الضفة الغربية آدم بولوكوس، القوات الإسرائيلية إلى الحد من الاستخدام المفرط للقوة، وتجنب الخسائر في الأرواح بين المدنيين في جنين، وفي باقي أنحاء الضفة الغربية".

العالم - فلسطين

وأضاف بولوكوس عقب زيارته لمخيم جنين، إن مستوى العنف في مخيم جنين، وفي الضفة الغربية عموما هو الأعلى منذ سنوات، والعديد من الفلسطينيين بما في ذلك اللاجئين يتعرضون للقتل أو الإصابة، وقال: "يوم الأربعاء الماضي خلفت العملية العسكرية التي قامت بها القوات الإسرائيلية، ما لا يقل عن أربعة قتلى وزهاء 40 جريحًا، من بينهم لاجئون فلسطينيون."

وتابع: "كان يتواجد في المركز الصحي، الذي يخدم 35 ألفا من اللاجئين، المرضى وطواقم الأونروا عندما أصابته رصاصات تسببت بأضرار مادية، ما أدى لإخلائه هو وجميع مرافق الأونروا الأخرى في المخيم، ومنها المدارس، لقد رأيت الى أي مدى تسببت العملية العسكرية الإسرائيلية بالضرر، ورأيت الخوف والقلق باديان في عيون الأطفال".

وأثناء زيارته للمخيم عرّج بولوكوس على المركز الصحي وإحدى مدارس الأونروا في المخيم وتحدث مع عدد من الطلبة والطاقم التعليمي، بعدها توجه للقاء اللجنة الشعبية لخدمات المخيم.

وقال بولوكوس: "هذا العنف يجلب الخسائر في الأرواح، والحزن للعائلات الثكلى وعدم الاستقرار. على كل أطراف الصراع حماية المدنيين بما يشمل أيضا اللاجئين الفلسطينيين. يجب أيضا إبقاء مرافق وطواقم الأمم المتحدة والبنية التحتية المدنية بعيدة عن أي أذى".

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مدير 'الأونروا' يدعو الإحتلال للحد من الاستخدام المفرط للقوة بحق الفلسطينيين

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