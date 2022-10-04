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اليمن.. الكشف عن شرط غريب للتحالف بمفاوضات تمديد الهدنة

اليمن.. الكشف عن شرط غريب للتحالف بمفاوضات تمديد الهدنة
الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

كشف قيادي في حركة انصار الله في اليمن، عن رفض حكومة صنعاء عرضاً لتحالف العدوان السعودي، في مفاوضات تمديد الهدنة.

العالم- اليمن

وكشف عضو المكتب السياسي لـ (أنصار الله) عبدالله محمد النعمي، عن رفض حكومة صنعاء عرضاً لتحالف العدوان السعودي، في مفاوضات تمديد الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة، يتضمن استثناء متقاعدي وزارتي الدفاع والداخلية من دفع رواتب الموظفين وفق كشوفات عام 2014 مقابل تمديد الهدنة.

وقال النعمي، في تدوينة على (تويتر): "العدوان طلب استبعاد مرتبات وزارتي الدفاع والداخلية ومعاشات متقاعدي الوزارتين ! مع العلم أن الوزارتين ضمن موازنة 2014".

وأشار إلى "أن تهديد الامس اقتصر على السفن التي تقوم بنهب النفط والغاز اليمني، واليوم تم التصعيد بتهديد الشركات النفطية التي تعمل بالسعودية والامارات .. ومنحها فرصة لمغادرة الدولتين"، مؤكداً أن "تحذيرات صنعاء ليست لمجرد التهديد، بل لتنفيذ التهديد، والعدو يعلم ذلك جيدا".

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اليمن.. الكشف عن شرط غريب للتحالف بمفاوضات تمديد الهدنة

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