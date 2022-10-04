الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٤:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 04-10-2022

الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 04-10-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 03-10-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ردا على جرائم الاحتلال.. 'حماس': 'تصاعد المقاومة بالضفة يحسم الصراع لصالح شعبنا'

شاهد.. مراسل العالم يكشف عن قرب الرد اللبناني حول ترسيم الحدود

العراق.. مقتل وإصابة عدد من مسلحي العمال الكردستاني بقصف تركي

تضامنا مع الأسرى المضربين في سجون الاحتلال.. دعوات لإضراب عام في الضفة والقدس والداخل المحتل الأسبوع المقبل

المغرب: توقيف عنصر لجماعة 'داعش' الوهابية بتهمة التحضير لعمل إرهابي

العراق.. مجلس الوزراء يصدر 10 قرارات في اجتماعه اليوم