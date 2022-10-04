'حماس' ترد على تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية حول الصهيونية

العالم - فلسطين

وأضاف أبو زهري في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات تراس "استمرار لجريمة بريطانيا ضد قضيتنا الوطنية التي بدأت منذ وعد بلفور قبل أكثر من مئة عام".

وتابع "أن مثل هؤلاء الأشخاص الذين يوفرون الغطاء لقتل الأطفال الأبرياء عار على الإنسانية".

ووصفت رئيسة وزراء بريطانيا، نفسها بأنها "صهيونية كبيرة" وذلك في حفل لجمعية "مجلس النواب اليهود البريطانيين"، أمس الإثنين.

وقالت إن المملكة المتحدة ستدافع عن كيان الإحتلال، وتعهدت بأنها "ستنقل العلاقة بين بريطانيا و [اإسرائيل] من قوة إلى قوة".

وفي سبتمبر أيلول الماضي، أبلغت تراس، نظيرها الإسرائيلي يائير لابيد، خلال لقاء بنهما أنها تدرس قرار نقل سفارة لندن من تل أبيب إلى القدس.