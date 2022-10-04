شاهد.. تفاصيل الاشتباكات في منطقة القصور الرئاسية في البصرة

العالم - مراسلون

فقد شهدت هذه المنطقة اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوات الحشد ومسلحين مجهولين.

وقال الشيخ يوسف العرزال وهو مسؤول في هيئة الحشد الشعبي لمراسل قناة العالم الإخبارية: "إن الصواريخ بهذا الحجم تطلق على مقر الحشد الشعبي المقدس، استقرار البصره يراد أن يضرب وهذا مدفوع الثمن، لذلك من هذا المنبر ومن قناتكم نطالب بتحقيق فوري لا بطاء ولا تسويف أن لتشخيص من وراء هذه الأيادي".

بدوره قال مستشار محافظ البصرة محمد الميداوي: "نستغرب من السابة الذي ظهر من القيادة العامة للقوات المسلحة على ما يجري، حيث استخدمت المتوسطة والثقيلة في ليلة مرعبة لأبناء البصرة".

الناصرية مركز محافظة ذي قار هي الأخرى لم تَكُ بمنى عن الأجواء الملتهبة، فقد شهدت احتجاجاتها أعمال عنف واشتباكات أسفرت عن إصابة العشرات بين صفوف المتظاهرين، وقوات الأمن، وهو ما دعت السلطات في المدينة إلى إعلان حظر التجوال.

وقال الشيخ جواد خليل وهو أمير إمارة آل جعفر الطيار في العراق: "احترقت مؤسسات الدولة في الناصرية واحترقت الشوارع لم يعد هناك أمان في الناصرية، أين الدولة واين القانون من كل هذا".

خلية الإعلام الأمني في العراق وفي تعليق لها على الأحداث، اتهم عناصر وصفتها بالمخربة، والخارجة عن القانون بالعمل على زعزعة الأمن والاستقرار، داعية المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية ومنع المندسين من اختراق التظاهرات السلمية.

وتشكل أحداث العنف التي شهدتها الاحتجاجات في ذي قار والقصف الصاروخي الذي استهدف مقر الحشد الشعبي في البصرة نقطة تحول في مسار الوضع الأمني في البلاد وسط مطالبات شعبية بالتعامل بحزم مع الخارجين عن القانون.