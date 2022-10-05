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أردوغان: رئيس وزراء اليونان يطلب مساعدة واشنطن ضد أنقرة

أردوغان: رئيس وزراء اليونان يطلب مساعدة واشنطن ضد أنقرة
الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة إلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قال فيها إن بلاده جاهزة للقيام بما يلزم في أي وقت.

العالم - ترکيا

جاء ذلك في تصريحات خلال احتفالية المولد النبوي، التي شارك فيها أردوغان بالعاصمة التركية أنقرة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء.

وقال أردوغان إن ميتسوتاكيس، يطلب مساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية ضد تركيا، مضيفا: "ليفعل ما يشاء ونحن سنقوم بما يلزم".

وفي تصريحات سابقة، توعد أردوغان، اليونان بدفع ثمن باهظ لدورها في ما سماه "حياكة المؤامرات" على تركيا، ردا على نشرها أسلحة في جزر قريبة من شواطئ تركيا.

وتتبادل تركيا واليونان، وكلاهما جزء من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، الاتهامات بالقيام بأعمال استفزازية في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، وهي المناطق التي تشهد تضاربا في مصالحهما العسكرية ومصادر الطاقة.

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