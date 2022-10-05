زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب شمال غرب ايران ولا خسائر بشرية 

العالم - ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران ان الزلزال ضرب مدينة خوي بشمال محافظة اذربيجان الغربية في الساعة 3.51 حب التوقيت المحلي (+4.5 تغ) وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الارض.

وتم تحديد مركز الزلزال على بعد 7 كيلومترات من مدينة خوي, كما شعر بها سكان مدينة تبريز مركز محافظة اذربيجان الشرقية الواقعة على بعد 160 كيلومترا عن مدينة خوي.

هذا واعلن قائمقام قضاء خوي ان الزلزال تسبب باصابة 150 شخصًا بجروح طفيفة بسبب الخوف والهروب من المنازل.

واضاف ذبيح الله كاظمي : لحسن الحظ ، لم يقع ضحايا جراء هذا الزلزال، حتى الآن ، لكن أصيب 150 شخصًا بسبب الخوف والهروب من منازلهم ، وتم نقلهم إلى المستشفى لغرض العلاج.

وحول الخسائر المادية جراء وقوع الزلزال، قال قائمقام خوي: تشهد بعض مناطق المدينة تصدعات وانهيار لبعض جدران المباني القديمة، ويقوم المسعفون بالتحقيق في الأضرار، وجميع إدارات الإطفاء والهلال الأحمر والمراكز الطبية والمستشفيات على أهبة الاستعداد.

وتابع كاظمي: لا توجد مشكلة في مرافق المدينة، وانقطع الكهرباء في بعض المناطق فقط لفترة وجيزة، وتم حل المشكلة على الفور.