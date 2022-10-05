الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
١٠:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شعبية بايدن تنخفض وتقترب من أدنى مستوياتها

شعبية بايدن تنخفض وتقترب من أدنى مستوياتها
الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

استطلاع رأي تجريه "رويترز/إبسوس" يُظهر أنّ شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن تراجعت هذا الأسبوع واقتربت من أدنى مستوياتها خلال فترة رئاسته.

العالم - الأميركيتان

انخفضت شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع، لتقترب من أدنى مستوياتها خلال فترة رئاسته، مع بقاء 5 أسابيع فقط على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 8 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بحسب ما أظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز/إبسوس"، أمس الثلاثاء.

وخلص الاستطلاع الذي أُجري على مدار يومين إلى أنّ 40% من الأميركيين يتفقون مع أداء بايدن الوظيفي، انخفاضاً من 41% في الأسبوع السابق.

وساهمت شعبية الرئيس التي تشهد تراجعاً، والتي انخفضت إلى 36% في أيار/مايو وحزيران/يونيو، في إثارة التوقعات بفقدان حزبه الديمقراطي السيطرة على مجلس النواب في تشرين الثاني/نوفمبر، وربما مجلس الشيوخ أيضاً.

وبعد تولي بايدن منصبه في كانون الثاني/يناير 2021، في خضم جائحة "كوفيد-19"، عانت ولاية بايدن الآثار الاقتصادية للأزمة الصحية العالمية، ومنها ارتفاع مستويات التضخم.

وأجرت "رويترز/إبسوس" الاستطلاع عبر الإنترنت باللغة الإنكليزية في الولايات المتحدة، لآراء 1003 بالغين، بينهم 448 مؤيداً للحزب الديمقراطي، و383 مؤيداً لنظيره الجمهوري.

وفي أواخر تموز/يوليو الماضي، قالت مؤسسة "Gallup" في دراسة إنّ شعبية بايدن بين مواطني بلاده انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ تنصيبه.

وكان استطلاع قد أظهر أنّ معظم الديمقراطيين لا يريدون أن يكون بايدن المرشح الرئاسي لحزبهم عام 2024.

كذلك، أجرت "كلية إيمرسون" في بوسطن استطلاعاً للرأي أظهرت نتائجه تراجع شعبية بايدن، إذ بيّن أنّ 40% فقط من الأميركيين يوافقون على أدائه، فيما يعارضه 53%.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

بايدن يوقع مشروع قانون لتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا

لجنة أمريكية تنصح بايدن برفع السرية عن تقرير استخباراتي كامل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

النيران تلتهم 93 خيمة بمخيم للنازحين في عرسال شرق لبنان

شعبية بايدن تنخفض وتقترب من أدنى مستوياتها

إحباط هجمات القراصنة المستمرة ضد السفن الإيرانية

التحذير من مخاطر تأجيل المنبه.. ما هي؟

رئيس مجلس النواب اللبناني يبعث برقية تهنئة للرئيس السوري

امريكا وبريطانيا وفرنسا تتكلم عن حقوق الانسان.. ماذا عن فلسطين واليمن؟