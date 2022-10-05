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أذربيجان تفرج عن 17 أسير حرب أرمينياً

أذربيجان تفرج عن 17 أسير حرب أرمينياً
الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أنّ أذربيجان أفرجت، أمس الثلاثاء، عن 17 أسير حرب من جنوده بعد وساطة أميركية، وذلك في أعقاب إعادة إطلاق محادثات السلام بين البلدين برعاية واشنطن.

العالم - أوروبا

وفي وقتٍ لاحق من مساء الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية الأرمينية إنّ وزير الخارجية آرارات ميرزويان ونظيريه الأذربيجاني جيهون بايراموف والأميركي أنتوني بلينكن أجروا محادثة هاتفية مشتركة "بمبادرة من الجانب الأميركي".

وأضافت الوزارة أنّ "الأطراف تبادلوا الآراء بشأن الاجتماع الذي عقد في 2 تشرين الأول/أكتوبر في جنيف"، حيث بدأ الوزيران الأرميني والأذربيجاني صياغة معاهدة سلام مستقبلية.

تأتي هذه المحادثات عقب لقاء بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في 31 آب/اغسطس في بروكسل، بوساطة الاتحاد الأوروبي.

وسبق لوزيري خارجية البلدين المتحاربين أن التقيا في 20 أيلول/سبتمبر في نيويورك بوساطة من بلينكن.

وأعلنت أرمينيا، يوم الجمعة الماضي، أنّها ستشارك في محادثات بشأن معاهدة سلام مع أذربيجان في جنيف، بعدما عرّضت الاشتباكات الحدودية الأخيرة عملية التطبيع بين البلدين للخطر.

وكانت اشتباكات مسلحة على الحدود قد اندلعت في 14 أيلول/سبتمبر بين أرمينيا وأذربيجان، أوقعت عشرات القتلى من الجانبين.

وفي 23 أيلول/سبتمبر الماضي، اتّهم رئيس الوزراء الأرميني القوات الأذربيجانية بارتكاب "فظائع لا توصف" بحق أرمينيين، من بينها التمثيل بجثث عسكريين خلال المعارك التي دارت بين البلدين.

وتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الحدود بينهما بوساطة روسية، بعد تصعيد واشتباكات استمرت لمدة يومين.

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