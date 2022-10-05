إعتداء النظام البحريني على العلماء وتجنيس المرتزقة

العالم – أبناء الديرة

ورصد البرنامج موضوع ما يجري بحق الشيخ عبد الجليل المقداد بعد الاعتداء الخطير من قبل شرطة سِجنِ جو المركزي على حياته حيث أكد القيادي في المعارضة البحرينية الشيخ حسين الحداد أن التجاوزات التي تحدث من قبل النظام البحريني تجاه العلماء هي تجاوزات غير مقبولة لا في القانون ولا في الدستور البحريني ولا في التشريع الدولي ولا بحقوق الانسان.

ولفت الحداد الى أن النظام البحريني يتجاوز كافة الخطوط الحمراء بتعذيبه لآية الله الشيخ عبد الجليل المقداد الرجل الفاضل والخلوق والمؤمن جدا والذي لا يخرج من لسانه العيب والكلام غير اللائق حيث كان حذرا فكان يطالب في اعتصام دوار اللؤلؤة المتظاهرين البحرينيين بأن لا ينجرّوا من قبل النظام الى العنف ما يدل على مسامحة واخلاقيات هذا الرجل ورغم كل ذلك يقوم النظام بتعنيفه وتعذيبه.

كما تطرق البرنامج لتغريدة الاعلامي البحريني عباس بوصفوان على تويتر والذي غرد يقول:"

البرلمان البحريني ٢٠٣٠ إذا كان الحال السعودي هو الموديل السياسي المرتجى تطبيقه في المنامة، فإن القصر سيواصل العمل لسحب ما تبقى من تأثير لـ "البرلمان" البحريني، إن نبقى له تأثير، ليتحول إلى نسخة مماثلة لمجلس الشورى السعودي، والمجلس الاتحادي الإماراتي: لا يسمع، لا يرى، لا يتكلم".

وبحث البرنامج في دفاع وزير داخلية البحرين عن المرتزقة الذين يقمعون البحرينيين ويفهم بالاخوة وانهم يعملون منذ سنوات ومنهم من تجنس.



و سلط البرنامج الضوء على قيام النظام البحريني بتجنيس عائلات من دول عدة ومنحها لوحدات السكن على حساب المواطنين.

ويستضيف برنامج" أبناء الديرة ":

القيادي في المعارضة البحرينية الشيخ حسين الحداد

التفاصيل في الفيديو المرفق ...