موجة غضب عارمة ضد الامارات.. افتتاح معبد هندوسي بـ 16 مليون دولار

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وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن المبنى الضخم الذي يمزج بين الهندسة المعمارية الهندية والإماراتية يقع في منطقة ميناء جبل علي جنوبا ضمن مقر يضم العديد من الكنائس، وهذا أول معبد هندوسي في مبنى مستقل في الدولة الخليجية، حيث يعيش آلاف العمال الآتين من جنوب آسيا في مقرات سكنية قريبة، فيما سيتم توفير حافلات خاصة لنقلهم لزيارة المعبد الذي تبلغ مساحته 2300 متر مربع، فالهنود أكبر جالية للمغتربين في الإمارات، ويشكلون حوالي 35% من السكان البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.

وأوضحت "فرانس برس" أن كلفة بناء المعبد بلغت نحو 60 مليون درهم (16 مليون دولار)، ويمكن أن يستوعب ألف شخص في وقت واحد، في حين يتعين على الزوار التقدم بطلب للحصول على رمز عبر الإنترنت ثم مسحه ضوئيا للدخول، حيث أنه بالإضافة إلى كونه معبدا لجميع أنماط الديانة الهندوسية المختلفة، سيكون بمثابة "مركز دعم للمغتربين الهنود"، وخاصة العمال، مع وجود خبراء مثل المحامين والأطباء الذين يقدمون خدمات تطوعية.

وأثارت الخطوة الإماراتية غضبا على صعيد واسع على مواقع التواصل الاجتماعي كونها تعبر عن دعم إماراتي لجماعات معادية للمسلمين في كل مكان، فيما لا يزال أصداء التصريحات الهندية المعادية للإسلام تخيم على الأجواء في ظل موجة غضب عارمة عمت الشارع الإسلامي والعربي استنكارًا لتطاول المتحدثين باسم الحزب الحاكم في الهند "بهاراتيا جاناتا"، نوبور شارما ونافين جيندال، على نبي الإسلام محمد عليه وآله الصلاة والسلام.

ان استهداف الأقلية المسلمة في الهند والتي يبلغ عددها 200 مليون نسمة وتمثل 14% من إجمالي عدد السكان بات منهجًا مؤسسًا لدى العقلية الحاكمة في البلاد سواء لتحقيق مكاسب سياسية من جانب أم انتصارا لمعتقده الهندوسي الذي ينتمي إليه من جانب آخر.

ونشر موقع "مرصد مسلمي الهند" مقطع فيديو يوثق افتتاح المعبد وعلق عليه بالقول "في الوقت الذي يقوم فيه الهندوس وبدعم من النظام الهندوسي بهدم مساجد المسلمين في الهند ، تقوم الإمارات ببناء أكبر معبد هندوسي على أراضيها بتكلفة 16مليون دولار!!".

وكتب "د. محمد الصغير" في تغريدة على حسابه الخاص "في الوقت الذي تسوم #الهند المسلمين سوء العذاب، وتهدم المساجد وتضيق على روادها، افتتحت #الإمارات في دبي أكبر معبد هندوسي في العالم العربي، تكلف بناؤه 16مليون دولار، على مساحة تبلغ 2300 متر مربع، ويستوعب نحو ألف شخص، وكأنهم في حالة استفزاز لمشاعر المسلمين #طرد_العمالة_الهندوسية".

وغرد "محمد علاء العناسوه" على حسابه الخاص قائلا "أول معبد هندوسي لعبادة البقر في الإمارات بتكلفة 60 مليون درهم حوالي (16 مليون دولار) ويمكن أن يستوعب ألف شخص في وقت واحد... حسبي الله ونعم الوكيل بهؤلاء #التائهون_في_الأرض ما هي وجهتهم المقبلة كيف سيقابلون ربهم بهذه الأفعال التي يرفضها المسلم الغيور على دينه #مقاطعه_المنتجات_الاماراتية".

وقال "فهد الغفيلي" في تغريدته "الهندوس يقتلون المسلمين... و #الامارات تكافؤهم بإنشاء أول معبد هندوسي لهم!!".

وتعليقا على الخبر نشر حساب "@rymeev" تغريدة جاء فيها "الامارات صارت اضحوكه ومسخره حقيقي ((وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۖ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ)) حسبي الله ونعم الوكيل. #معبد_هندوسي".

وكتب "Abdalnasser Alnems" ساخرا "الإمارات فتحت معبد هندوسي في الامارات ضايل السعودية ترجع الأصنام في الكعبة #السعوديه_الامارات #الامارات".

وقال "Abou Firas& Al Bayda" في تغريدة على حسابه الخاص "الأمارات العربية المتحدة تبيع مسلمي الهند..بالرغم من الحملة الشرسة للهندوس ضد مسلمي الهند..الأمارات تشيد على ارضها اكبر معبد هندوسي في الشرق الأوسط".

واشار "Ramy Al-Ashram" في تغريدته "هو ده دين سماوي يا كفره، ده دين من صنع الانسان، حسبي الله ونعم الوكيل (افتتاح معبد هندوسي في الإمارات يستوعب ألف شخص في وقت واحد)".

ونختم الموضوع مع تغريدة "نزار بن مطلق بن مخلد الذيابي" التي قال فيها "لا غرابة في ذلك لطالما هُنالك تطبيع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هنيئاً لكم يا أهل الإمارات في هذا المعبد قناة يورو نيوز/ افتتاح معبد هندوسي في الإمارات يستوعب ألف شخص في وقت واحد".