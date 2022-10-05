لبنان: تحرك جديد لهيئة الأسرى والمحررين ضد 12 عميلا

العالم _ لبنان

العملاء المخبر عنهم هم حرّاس وجلّادون ومحققون خدموا في معتقل الخيام، بعضهم من كبار الضباط في جيش العميل انطوان لحد، ممن فروا الى داخل الكيان، وما زالوا يقيمون هناك ويحملون الجنسية الإسرائيلية، ويقومون بخدمة جيش العدو الصهيوني ويتقاضون رواتب ومخصصات مالية ولم يطبقوا القانون 194 الصادر عن مجلس النواب في العام 2011 والذي يشترط على العملاء تسليم أنفسهم للدولة اللبنانية.

وطالب الأسرى بإخبارهم القضاء العسكري بـالبدء بإجراءات الملاحقة وتحريك دعوى الحق العام وإجراء التحقيقات اللازمة مع هؤلاء العملاء وتوقيفهم وإحالتهم موقوفين على المحكمة، تمهيدًا لمحاكمتهم وإدانتهم بجرائم تصل عقوباتها حتى الإعدام.

يذكر ان الأسرى المحررين المتقدمين بالإخبار هم: عباس قبلان، ونبيه عواضة، وأحمد طالب، وانور ياسين، وشوقي عواضة، والجريح المحرر علي مصطفى، وشقيق الشهيدين بلال وعماد السلمان الصحافي هلال السلمان، وعفيف حمود، ويوسف ترمس، ورفاقهم.