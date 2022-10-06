شاهد.. " ليز تراس" في معرض انتقادات النشطاء العرب

العالم - خاص بالعالم

تراس كانت قد أكدت في حفل لجمعية “مجلس النواب اليهود البريطانيين” بأنها داعمة كبيرة لـ"إسرائيل" وتعهدت بأنها “ستنقل العلاقة بين المملكة المتحدة و"إسرائيل" من قوة إلى قوة” على حد قولها.

وشهدت مواقع التواصل تفاعلا واسعا مع هذا الموضوع حيث كتب كمال مقلد مغردا: "أنا صهيونية كبيرة"هذا ما أعلنته رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس خلال حفل مع أصدقاء "إسرائيل" تعهدت خلاله"بالدعم المطلق والصادق لإسرائيل "هذه تصريحات ليس لها قيمة لأن هناك صهاينة عرب أكبر بكثير من ليز تراس ويدعمون اسرائيل أكثر من بريطانيا لأن وجودهم يستمد من وجود اسرائيل وبقائها".

وعلق احمد الجزائري كتبا حول هذا الموضوع: "ليز تراس صهيونية وجونسون صهيوني وإليزابيث صهيونية وبايدن صهيوني وزيلينسكي يهودي صهيوني وترامب صهيوني، ليس في الأمر من جديد، فقط نحن من له ذاكرة تعاني من القصور والنسيان وتأبى إلا أن تعيش في كم من الأوهام".

وكتب اسماعيل المدني مغردا: "الصهيونية الكبيرة، ليز تراس، رئيسة وزراء بريطانيا صرحت في أول لقاء رسمي لها مع حزبها قائلة أمام العالم ومتحدية لشعور ملايين المسلمين والعرب في كل أنحاء العالم:"أنا صهيونية كبيرة"،وكررت بكل بوقاحة:"أنا صهيونية وداعمة بشدة لـ"إسرائيل" فهل تنتظرون أية عدالة للقضية الفلسطينية من الغرب".