الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٥:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. " ليز تراس" في معرض انتقادات النشطاء العرب

الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيسة الوزراء البريطانية، "ليز تراس"، وتصريح قالت فيه "أنا صهيونية كبيرة"، الأمر الذي أثار تفاعلا كبيرا.

العالم - خاص بالعالم

تراس كانت قد أكدت في حفل لجمعية “مجلس النواب اليهود البريطانيين” بأنها داعمة كبيرة لـ"إسرائيل" وتعهدت بأنها “ستنقل العلاقة بين المملكة المتحدة و"إسرائيل" من قوة إلى قوة” على حد قولها.

وشهدت مواقع التواصل تفاعلا واسعا مع هذا الموضوع حيث كتب كمال مقلد مغردا: "أنا صهيونية كبيرة"هذا ما أعلنته رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس خلال حفل مع أصدقاء "إسرائيل" تعهدت خلاله"بالدعم المطلق والصادق لإسرائيل "هذه تصريحات ليس لها قيمة لأن هناك صهاينة عرب أكبر بكثير من ليز تراس ويدعمون اسرائيل أكثر من بريطانيا لأن وجودهم يستمد من وجود اسرائيل وبقائها".

وعلق احمد الجزائري كتبا حول هذا الموضوع: "ليز تراس صهيونية وجونسون صهيوني وإليزابيث صهيونية وبايدن صهيوني وزيلينسكي يهودي صهيوني وترامب صهيوني، ليس في الأمر من جديد، فقط نحن من له ذاكرة تعاني من القصور والنسيان وتأبى إلا أن تعيش في كم من الأوهام".

وكتب اسماعيل المدني مغردا: "الصهيونية الكبيرة، ليز تراس، رئيسة وزراء بريطانيا صرحت في أول لقاء رسمي لها مع حزبها قائلة أمام العالم ومتحدية لشعور ملايين المسلمين والعرب في كل أنحاء العالم:"أنا صهيونية كبيرة"،وكررت بكل بوقاحة:"أنا صهيونية وداعمة بشدة لـ"إسرائيل" فهل تنتظرون أية عدالة للقضية الفلسطينية من الغرب".

روابط ذات صلة

شاهد.. تراس تواجه مصاعب وانتقادات في بريطانيا

'حماس' ترد على تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية حول الصهيونية

'تراس' تهدد بفرض عقوبات جديدة على روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. " ليز تراس" في معرض انتقادات النشطاء العرب

شاهد.. ايران تنتصر وشبكات التواصل تحتفي بهذا الانتصار

شاهد.. وسم "ترسيم الحدود البحرية" يتصدر شبكات التواصل في لبنان

جماهير نابلس تشيّع الشهيد "علاء الزغل"

استشهاد تعبوي من اهل السنة اصيب جراء اعمال الشغب في مدينة زاهدان

الدبيبة يتمسك بمذكرة التفاهم مع تركيا: لن نتنازل عن حق ليبيا في جنوب جزيرة كريت