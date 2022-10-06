الخارجية الروسية: واشنطن تريد إبعاد موسكو عن سوق الطاقة الأوروبية

العالم- روسيا

وشدد تيابكين على أن" تصريحات السياسيين الألمان حول استعدادهم للتخلي عن واردات الغاز الروسي، تؤكد أن برلين تتبع بدقة توجيهات واشنطن المفعمة بالروسيافوبيا".

وأضاف الدبلوماسي الروسي القول: "كل التصريحات الصاخبة حول الاستعداد للتوقف عن استيراد الغاز الروسي بنهاية عام 2023، بما في ذلك التباهي الذي صدر عن المستشار أولاف شولتس، بخصوص مقدرة ألمانيا على العيش حاليا بدون الغاز الروسي وتصريح وزير الاقتصاد والمناخ روبرت هابيك بالأهمية العملاقة لذلك، يؤكد تمسك النخبة السياسية في ألمانيا بدون أي جدل بالتوجيهات الأمريكية المعادية لروسيا".

وتابع تيابكين: "ويتماشى هذا الأمر بشكل كامل، المهمة التي وضعتها واشنطن بخصوص إبعاد روسيا عن سوق الطاقة الأوروبية".

وأوضح تيابكين أن برلين اتخذت إجراءات في هذا الاتجاه، حتى خلال عمل حكومة أنغيلا ميركل.

وقال: "نحن نرى الآن عواقب هذه الاستراتيجية. يكفي أن نستعيد في ذاكرتنا تصرفات أولاف شولتس ومن بينها منع تشغيل خط السيل الشمالي-2، والضغط المتواصل على الفرع الألماني لشركة غازبروم، وكذلك تأميم عمليا موجودات شركة روسنفط في ألمانيا، وتقاعس برلين عندما منعت بولندا وأوكرانيا مرور الغاز الروسي، وكذلك فرض العقوبات وبالتالي منع إصلاح معدات الضخ في خط السيل الشمالي-1".