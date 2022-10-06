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مصدر يكشف طبيعة التحركات العسكرية في جنوب مولدوفا

مصدر يكشف طبيعة التحركات العسكرية في جنوب مولدوفا
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

قال مصدر في وزارة الدفاع في مولدوفا، إن" حركة المعدات العسكرية في القسم الحدودي بين مولدوفا ورومانيا، ترتبط بمناورات مشتركة تشارك فيها قوات من مولدوفا ورومانيا وبريطانيا."

العالم - أوروبا

في وقت سابق، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، صور وأشرطة فيديو، ظهرت فيها تحركات لمعدات حربية في جنوب مولدوفا قادمة من رومانيا.

وأضاف المصدر: "في الأسبوع المقبل، في 10 أكتوبر، ستبدأ مناورات عسكرية مشتركة بمشاركة جيشنا ووحدات عسكرية من رومانيا وبريطانيا، المعدات العسكرية تأتي من رومانيا لهذا الغرض بالذات. تم التخطيط لهذه المناورات قبل عام".

من جانبها، أشارت وزارة الدفاع في مولدوفا، على موقعها في الإنترنت، إلى أن تدريبات Joint Combined Exchange Training، ستجري في مراكز تدريب الجيش الوطني حتى 21 أكتوبر، ووفقا للوزارة، تهدف التدريبات لرفع مستوى التأهيل المهني للعسكريين، وتنسيق التعاون مع الحلفاء.

في وقت سابق، أعلن وزير دفاع هذه الجمهورية أناتولي نوساتي، أن جيش مولدوفا الوطني يضم 6.5 ألف عسكري و 2000 مدني، وأن معداته العسكرية معدات سوفيتية قديمة.

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