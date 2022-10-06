"حماس" ترحب بدعوة الجزائر للمشاركة في الحوار الوطني

العالم- فلسطين

ورحبت الحركة على لسان رئيس مكتب العلاقات الوطنية فيها حسام بدران بالدعوة، مؤكدة" جاهزيتها للعمل بكل قوّة وبأعلى درجات المسؤولية الوطنية لإنجاح الجهود الجزائرية في إنجاز الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني؛ ترتيباً كاملاً وشاملاً على أسس وطنية صحيحة، تحقّق أهداف شعبنا في الحريَّة والاستقلال وطرد الاحتلال".

وقالت، "سيترأس وفد الحركة إلى الجزائر المجاهد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة وأعضاء المكتب السياسي د. خليل الحية، و د. ماهر صلاح، و أ. حسام بدران".

ودعت "الجميع إلى التسلّح بالعزيمة والإرادة لإنجاح الجهود الجزائرية المقدّرة في دعم صمود شعبنا وقضيته العادلة".