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بيسكوف: أمريكا وبعض دول أوروبا يحاولون التأثير بشكل مدمر على أوبك

بيسكوف: أمريكا وبعض دول أوروبا يحاولون التأثير بشكل مدمر على أوبك
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

رأى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن بعض دول الاتحاد الأوروبي تحاول مع الولايات المتحدة بقراراتها السخيفة واللامعقولة التأثير بشكل مدمر على منظمة أوبك.

العالم - روسيا

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم رداً على سؤال حول موقف البيت الأبيض من قرار “أوبك” بخفض الإنتاج: إن الجميع يهمهم استقرار أسواق الطاقة وتدرك العديد من الدول سخافة القرارات الحادة، التي تدور في خيال الاتحاد الأوروبي حالياً بتحريض من الولايات المتحدة والمتعلقة بفرض سقف للسعر، وهو أمر يمكنه التأثير بشكل مدمر على سوق الطاقة وجلب الضرر عملياً لكل الدول.

وشدد بيسكوف على أن منظمة أوبك تتمتع بروح المسؤولية، وهي تهدف إلى فرض الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

وكانت “أوبك” قررت أمس خفض إنتاج النفط العالمي بمقدار مليوني برميل يومياً، وذلك لدعم الأسعار في الأسواق العالمية إلا أن واشنطن عبرت عن رفضها لهذه الخطوة.

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بيسكوف: أمريكا وبعض دول أوروبا يحاولون التأثير بشكل مدمر على أوبك

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