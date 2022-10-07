الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٣:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

الإحتلال يعتدي على أهالي وادي الربابة بالقدس المحتلة

الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

بقنابل الغاز السام وقنابل الصوت والهروات، أعتدت قوات الاحتلال على الشيوخ والنساء والشباب الذين جاءوا للدفاع عن اراضيهم المزروعة منذ مئات السنين بحي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك. 

العالم - مراسلون

وقال القيادي في حركة فتح محمد أبو الحمص:"اعتدوا علينا وصادروا كميات الزيتون بحماية من الشرطة ومحاولة أخذ الهويات الشخصية لنا وحاولوا اخراجنا وقامت بدفعنا ودفع الشباب المنضمين".

هذه الاراضي المملوكة وبشكل رسمي وقانوني منذ مئات الاعوام تعمل المنظمات الاستيطانية والتلمودية على مصادرتها، حيث تلاصق جدار المسجد الاقصى المبارك الجنوبي والغربي لكي تحولها الى حدائق تلمودية وتسرق ما فيها من اشجار الزيتون المعمره وتحفر قبور بشكل وهمي للمستوطنين ويتم ذلك بحماية المستوى الرسمي والامني لدى كيان الاحتلال.

ويتواجد الاهالي ابناء بلدة سلوان والقدس للدفاع عن هذه الاراضي من خلال المرابطه فيها واقامة الصلاة والوقفات المندده بسياسة المصادرة والتهجير.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة بحجة الأعياد اليهودية

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة المحتلة

عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

خوفا من رد حزب الله.. الاحتلال يرفع حالة التأهب القصوى على الحدود

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ازمة الاستحقاقات اللبنانية الدستورية

مقاطعة الانتخابات النيابية البحرينية 2014

استعدادا للمونديال.. قطر تتخذ قرارات جديدة تخص العاملين فيها

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 07-10-2022

شاهد.. لحظة الاعتداء على السفارة الإيرانية في الدنمارك

مظاهرة حاشدة ضد ارتفاع أسعار الكهرباء في وارسو