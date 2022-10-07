ايران وكازاخستان تعتزمان زيادة حجم التبادي التجاري

العالم - إيران

واضاف محمد مخبر خلال لقائه مع رئيس وزراء كازاخستان علي خان إسماعيلوف أمس الخميس، تم خلال زيارة رئيس كازاخستان لإيران التوقيع على 10 وثائق في القطاع الحكومي و 11 وثيقة في القطاع الخاص بين البلدين وتعتبر هذه الوثائق نقطة تحول في العلاقات بين البلدين.

وأعلن استعداد إيران للتعاون مع كازاخستان في مجال التعدين وأضاف: ان طهران مستعدة للتعاون مع أستانا في مجال الموانئ وبناء السدود وبناء محطة الطاقة الكهرومائية والشركات المعرفية والخدمات الفنية والهندسية.

وأكد مخبر على استخدام العملة الوطنية للبلدين في المبادلات التجارية بينهما وقال: يجب أن نتخذ خطوات جادة بعزم رئيسي البلدين في مجال تطوير العلاقات بين البلدين.

كما رحب رئيس وزراء كازاخستان في هذا الاجتماع باقتراح النائب الأول للرئيس الايراني وقال إن الأسس والقدرات اللازمة للبلدين متوفرة لرفع مستوى التبادل التجاري بينهما لتبلغ قيمته 3 مليارات دولار سنويا.



بدوره أكد علي خان إسماعيلوف أهمية تحسين مستوى التعاون بين طهران وأستانا في قطاعات مبادلة النفط والصناعة والزراعة والعلم والثقافة.



ويعقد المنتدى الاقتصادي الثاني للدول المحيطة ببحر قزوين في موسكو بحضور النائب الأول للرئيس الايراني ورؤساء وزراء أربع دول ساحلية أخرى.