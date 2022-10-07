الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٧:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

صحيفة:

وزير الخارجية الكويتي يعتذر عن منصبه في الحكومة الجديدة

وزير الخارجية الكويتي يعتذر عن منصبه في الحكومة الجديدة
الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر وصفته بالرفيع أن وزير الخارجية أحمد الناصر اعتذر عن قبول المنصب الوزاري.

العالم - الكويت

وأبلغ المصدر الصحيفة أن الناصر اعتذر لرئيس الحكومة صباح يوم الأربعاء، وذلك قبل "صدور الأمر الأميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسا للحكومة، وقبل صدور مرسوم تعيين الحكومة الجديدة مساء يوم الأربعاء".

وأفادت "القبس" بأن الناصر أعرب في خطاب من ثلاث صفحات قالت إنها حصلت عليه يوم الأربعاء، عن "اعتزازه بالثقة الغالية من قبل القيادة السياسية العليا، إلا أنه أكد في الكتاب عدم رغبته في قبول المنصب الوزاري التزاماً منه بتحقيق المصلحة العليا للبلاد".

وكان النائب الكويتي عمار العجمي، الذي كان عُين في الحكومة الجديدة وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة قد اعتذر عن قبول المنصب، معللا قراره بوجود أسماء في التشكيلة الجديدة تفتقد إلى "الثقة الشعبية، وهي لا تحترم الدستور".

تصنيف :
كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

أمير الكويت يعيّن أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء

بدء مشاورات سياسية لتشكيل حكومة جديدة في الكويت

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جمعية المصارف قررت الإضراب وإغلاق جميع فروع مصارف لبنان اليوم

الغنوشي يحدد موعد تخليه عن رئاسة النهضة

صحيفة: وزير الخارجية الكويتي يعتذر عن منصبه في الحكومة الجديدة

شاهد.. رحالة سوري يصل الى طهران وفاء لشهداء قادة النصر

تواصل انتهاكات الاحتلال.. اعتقالات وهدم واقتحام للأقصى وتدمير ممتلكات

وهاب: صواريخ حزب الله تطال كل المؤسسات الرسمية الإسرائيلية