وزير الخارجية الكويتي يعتذر عن منصبه في الحكومة الجديدة

العالم - الكويت

وأبلغ المصدر الصحيفة أن الناصر اعتذر لرئيس الحكومة صباح يوم الأربعاء، وذلك قبل "صدور الأمر الأميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسا للحكومة، وقبل صدور مرسوم تعيين الحكومة الجديدة مساء يوم الأربعاء".

وأفادت "القبس" بأن الناصر أعرب في خطاب من ثلاث صفحات قالت إنها حصلت عليه يوم الأربعاء، عن "اعتزازه بالثقة الغالية من قبل القيادة السياسية العليا، إلا أنه أكد في الكتاب عدم رغبته في قبول المنصب الوزاري التزاماً منه بتحقيق المصلحة العليا للبلاد".

وكان النائب الكويتي عمار العجمي، الذي كان عُين في الحكومة الجديدة وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة قد اعتذر عن قبول المنصب، معللا قراره بوجود أسماء في التشكيلة الجديدة تفتقد إلى "الثقة الشعبية، وهي لا تحترم الدستور".