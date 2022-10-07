منظمة حقوقية: السعودية حكمت على 3 مواطنين من الحويطات بالإعدام

العالم - السعودية

وذكرت منظمة "القسط" لحقوق الإنسان، أن المحكمة قضت بإعدام شادلي الحويطي، وعطا الله الحويطي، وإبراهيم الحويطي، بالإعدام، وذلك يوم الأحد الماضي.

وشادلي الحويطي هو شقيق الناشط عبد الرحيم الحويطي الذي قتلته السلطات في العام 2020، لرفضه إخلاء منزله في قرية الخربة شمالي غرب المملكة.

واندلعت أزمة الحويطات مع الحكومة السعودية قبل نحو ثلاثة أعوام، مع بدء أعمال إزالة القرى التي تنوي الحكومة ضمها إلى مشروع مدينة "نيوم" الضخم.

ونشط شادلي الحويطي في أعقاب مقتل شقيقه، واعتقال عدد من أفراد عائلته، لتعتقله السلطات العام الماضي.

والشهر الماضي، قالت منظمات حقوقية، إن السلطات قضت بأحكام سجن عالية ضد أفراد آخرين من الحويطات، وصلت إلى نحو 50 عاما ضد بعضهم.

وتتزامن هذه التقارير مع تغليظ القضاء السعودي أحكامه ضد ناشطين ودعاة، بعضهم قام بنقض أحكام السجن السابقة ضدهم، ومضاعفتها إلى سنوات طويلة.