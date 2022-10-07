يتحدث عن سبل تنمية العلاقات التجارية بين ايران وروسيا

العالم - إيران

واكد "محمد مخبر" مساء أمس الخميس، في اجتماع مع 100 ناشط اقتصادي من الاتحاد الروسي، والذي عقد علی هامش المنتدى الاقتصادي الثاني لبحر قزوين: إن إنشاء مناطق حرة هو أحد سبل تحييد الحظر والتغلب على العقبات التي تعیق تنمية التجارة بین البلدین.

واعتبر العقبات التي تعرقل العمليات المصرفیة والتبادل النقدي من أكبر المعوقات التي تواجه المصدرين والمستوردين، وأكد على ضرورة بذل جهود جادة من قبل البلدين لاستخدام العملة الوطنية لإزالة هذه القيود.

وشدد النائب الأول للرئيس الايراني على تبادل الوفود التجارية والشركات الإقتصادیة بين البلدين داعیا النشطاء الاقتصاديين لزیارة إيران وقال إن تبادل هذه الوفود سیسهم في زيادة نقل المعرفة وسيوفر الأرضية لتوسيع التفاعلات والمعاملات التجارية ومن هذا المنطلق من الضروري لجميع هذه الشركات والناشطين الاقتصاديين زیارة إيران والتعرف على الاحتياجات والقدرات الموجودة.

يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي الثاني لبحر قزوين يعقد في موسكو بحضور النائب الأول للرئيس الايراني ورؤساء وزراء أربع دول ساحلية أخرى.