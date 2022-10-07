الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
١٠:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

كنعاني: القرار التدخلي للبرلمان الأوروبي مرفوض ولا قيمة له

كنعاني: القرار التدخلي للبرلمان الأوروبي مرفوض ولا قيمة له
الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" أن القرار التدخلي للبرلمان الأوروبي يتضمن تحيزات أحادية الجانب لا أساس لها من الصحة ضد الجمهورية الإسلامية الایرانیة واصفا إياه بأنه مرفوض وعديم القيمة.

العالم - إيران

وقال کنعاني إن هذا القرار على الرغم من الادعاءات الواردة فيه، ينتقد المواجهة الضرورية مع أعمال العنف المنظمة والاعتداء على الممتلكات العامة وأرواح الشعب واموالهم تحت عناوين مزورة وغير عادلة.

وأضاف أن أکثر المصممين والمحرضين على أعمال الشغب، الذین ينخرطون في أعمالهم العدائية ضد الجمهورية الإسلامية الایرانیة یعیشون بأوروبا.

وتابع قائلا أنه بإصدار هذا القرار أثبت البرلمان الأوروبي أنه يواصل سلوكه الانتقائي تجاه الشعب الایراني لأن هذا البرلمان لم يصدر قرارًا واحدًا في معارضة فرض الحظر والضغوط علی الشعب الایراني علی الرغم من تشدقه بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وأکد أن قضية وفاة السيدة مهسا أميني ما زالت قيد التحقيق بناء على مقتضيات قانونية داخلیة ورأي كبار المسؤولين في البلاد وبحسب ما نعرفه عن البرلمان الأوروبي ، فهذه القضیة لیست إلا مجرد ذریعة لاستمرار عداوة العناصر المتطرفة في هذا البرلمان مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتفاعل الثنائي مع جميع الأطراف على أساس الاحترام المتبادل والمصالح، لكنها ستقف بحزم ضد أي محاولة لممارسة الضغط أو اللجوء إلى إجراءات تقييدية ضد الشعب الإيراني وسترد بشكل متبادل ومتناسب.

روابط ذات صلة

طهران تعلن استعدادها للتعاون مع الامم المتحدة للحد من العواصف الترابية

السيد رئيسي: سنشهد صفحات جديدة من التعاون بين طهران ودوشنبة

ايران تهزم تايلند لتلاقي اليابان في نهائي البطولة الاسيوية لكرة الصالات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ما أهداف الغرب من دعم أعمال الشغب في ايران وتأجيجها؟

قائد الأمن الداخلي الايراني يعلن القبض على 17 شخصا بحوزتهم أسلحة حربية

كنعاني: القرار التدخلي للبرلمان الأوروبي مرفوض ولا قيمة له

الجامعة العربية تساند وتؤيد حقوق لبنان في أراضيه ومياهه 

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 07-10-2022

بخاري يتسلّى بمعوض ولا قرار سعوديًا بالتدخل بانتخابات لبنان الرئاسية