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أمير قطر يزور كازاخستان خلال أيام لتعزيز التعاون

أمير قطر يزور كازاخستان خلال أيام لتعزيز التعاون
الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

يعتزم أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، زيارة كازاخستان، الأسبوع المقبل.

العالم - قطر

وقالت الرئاسة الكازاخستانية، اليوم الجمعة، إن أمير قطر سيقوم بزيارة إلى كازاخستان يومي 11 و12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ومن المقرر أن يعقد أمير قطر مباحثات ثنائية مع رئيس كازاخستان "قاسم جومارت توكاييف"، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

ونهاية أغسطس/آب الماضي، بحث وزير الخارجية القطري الشيخ "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، مع نظيره الكازاخستاني "مختار تليوبيردي"، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وسبق أن أجرى أمير قطر اتصالاً هاتفياً برئيس كازاخستان "قاسم جومارت توكاييف"، في يناير/كانون الثاني الماضي، وبحث معه مستجدات الأزمة الأمنية التي شهدتها عدة مدن كازاخية حينها.

وتقيم قطر علاقات دبلوماسية مع كازاخستان منذ يوليو/تموز 1993، وتم فتح السفارة القطرية بأستانة في مايو/أيار 2008، كما افتتحت السفارة الكازاخستانية في الدوحة قبلها بعام.

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أمير قطر يزور كازاخستان خلال أيام لتعزيز التعاون

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