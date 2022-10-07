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عكرمة صبري يدعو الفلسطينيين لإحياء ذكرى المولد النبوي في الأقصى غداً السبت

عكرمة صبري يدعو الفلسطينيين لإحياء ذكرى المولد النبوي في الأقصى غداً السبت
الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

دعا خطيب المسجد الاقصى الشيخ عكرمة صبري اليوم الجمعة الفلسطينيين في المناطق كافة لإحياء ذكرى المولد النبوي غداً السبت في المسجد الأقصى المبارك.

العالم- فلسطين

وقال الشيخ عكرمة إن" الاحتفال سيقام في المسجد الأقصى الساعة ال11 قبل الظهر".

وحذر خطيب الأقصى من "خطورة اقتحامات المستوطنين للمسجد، التي تزداد وتيرتها بهدف إضفاء الصبغة اليهودية على الأقصى".

وأكد أن" هذه اعتداءات الاحتلال لن تكسبه أي حق في الأقصى الذي سيبقى إسلامياً بقرار من رب العالمين غير خاضع للتفاوض ولا التفريط ولا التنازل.

ونبه الشيخ عكرمة إلى أن "سلطات الاحتلال تستهدف هوية الجيل الفلسطيني الصاعد وفكره وعقيدته بتدخلها في المناهج المدرسية". وشدد على "حق الشعب الفلسطيني في وضع المنهاج التي تتناسب مع فكره وعقيدته".

ودعا الشيخ عكرمة "أولياء الأمور في القدس للتمسك بالمنهاج الفلسطيني، لأن تربية أبنائهم والحفاظ على عقيدتهم وهويتهم مسؤوليتهم."

وقال الشيخ عكرمة إن "من حق الأسرى المرضى أن يحصلوا على الرعاية الصحية التي تتناسب مع مرضهم
،وأوضح أن "الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال يحتجون على الظلم الذي يقع عليهم من الأحكام الإدارية الظالمة".

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عكرمة صبري يدعو الفلسطينيين لإحياء ذكرى المولد النبوي في الأقصى غداً السبت

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